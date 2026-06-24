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Cae exsubsecretario de Administración del Edomex, Óscar Guzmán por venta de plazas educativas

Óscar Guzmán, exsubsecretario de Administración estatal, fue detenido en Metepec por presunta venta de plazas educativas. Hay otros 9 exfuncionarios implicados.

Detienen a Óscar Guzmán
Autoridades aprehendieron a Óscar Guzmán en Metepec. El exservidor público es investigado por su relación en la comercialización ilegal de puestos en el sector.

Escrito por: Ollinka Méndez

Se dio a conocer sobre la detención del exsubsecretario de Administración del Estado de México, Óscar Guzmán. Fue capturado por las autoridades en el municipio de Metepec.

La detención, confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, se deriva de una investigación en curso que lo señala por su presunta participación en la venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Por qué detuvieron a Óscar Guzmán, exsubsecretario del Estado de México?

La operación judicial contra el exservidor público no fue un evento aislado. Reportes periodísticos locales han dado a conocer que este movimiento forma parte de una acción más amplia, en la que otros nueve exfuncionarios también han sido privados de su libertad por estar relacionados con el mismo esquema de corrupción.

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Aunque los detalles del proceso legal apenas comienzan a trascender, la aprehensión de Guzmán representa un golpe significativo para los niveles administrativos vinculados a este organismo estatal.

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