Adulta mayor muere tras aparatosa volcadura en la autopista México-Puebla

Un accidente automovilístico cobró la vida de una mujer, adulta mayor, en la autopista México-Puebla. La mujer de la tercera edad perdió la vida luego de que el vehículo en el que se trasladaba terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

¿Qué sucedió en el kilómetro 27 de la autopista México-Puebla?

El incidente tuvo lugar específicamente a la altura del kilómetro 27, en el tramo que conecta con el municipio de Chalco, provocando una movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

Al momento de recibir el reporte en los números de emergencia, paramédicos llegaron al punto señalado para intentar brindar atención. Lamentablemente, al realizar la valoración médica primaria, los especialistas confirmaron que la adulta mayor ya no presentaba signos vitales, declarando su deceso en el lugar del siniestro.

#LoÚltimo | Una mujer adulta mayor perdió la vida tras la volcadura del vehículo sedán en el que viajaba sobre la autopista México-Puebla.



El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, con dirección hacia Chalco, donde por causas que serán determinadas por las autoridades,… pic.twitter.com/hWagkG4p9r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Hasta el momento, las causas exactas que originaron que perdiera el control de la unidad y terminara en esta posición no han sido esclarecidas, por lo que el tema permanece bajo análisis técnico.

Afectaciones viales y recomendaciones de seguridad

El área fue acordonada de inmediato por uniformados encargados de la seguridad pública, quienes mantuvieron un cerco preventivo para facilitar las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Especialistas de esta dependencia realizaron el procesamiento de la escena para recolectar las evidencias necesarias que permitan reconstruir los hechos. Una vez concluidas las diligencias periciales, el personal ministerial procedió con el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro correspondiente.