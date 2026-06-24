Grieta de 200 metros de largo se abre en Arteaga, Coahuila; esto dicen las autoridades

En un camino rural de Arteaga, en el estado de Coahuila, autoridades atendieron el reporte de una grieta en el ejido Tierras Prietas. Personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga verificó la fractura de cerca de 200 metros de largo.

¿Qué causó la grieta en el ejido de Arteaga?

De acuerdo con las autoridades, la grieta podría estar relacionada con la saturación del terreno ocasionada por las recientes lluvias registradas en la región. Por esa razón, equipos técnicos resaltaron la necesidad de estudios geológicos que confirmen las causas y descarten procesos adicionales como deslizamientos o asentamientos diferenciales.

Medidas de seguridad y restricción de acceso en la zona de la grieta de Arteaga

Tras una evaluación en el sitio, se determinó que el fenómeno se encuentra cerca de un kilómetro de las viviendas más cercanas, por lo que actualmente no representa riesgo para la población ni para la infraestructura habitacional.

No obstante, como medida preventiva, al ser una vía de uso comunitario, las autoridades restringieron el tránsito vehicular y peatonal en la zona afectada. Además, colocaron señalización y delimitaron el área para evitar incidentes.

Dictámenes técnicos: El plan de las autoridades de Coahuila

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del estado para la elaboración de los dictámenes técnicos y estudios geológicos correspondientes, con el objetivo de determinar las causas de la fractura y evaluar la estabilidad del terreno. Las instancias responsables elaborarán protocolos según los resultados de esos estudios.

Las autoridades señalaron que el área permanecerá bajo monitoreo constante, especialmente durante y después de las lluvias, a fin de detectar cualquier cambio en las condiciones del terreno y dar seguimiento oportuno a las recomendaciones de las instancias especializadas.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene comunicación con la población del ejido para informar sobre cualquier novedad y garantizar medidas de seguridad.

