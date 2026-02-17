Calor extremo en camino: Onda de calor afectará con altas temperaturas estos estados

¡Prepárate con sombrilla y agua! A partir de este martes 17 de febrero 2026, se prevé el inicio de una onda de calor que provocará calor extremo en distintos estados de México.

Las autoridades meteorológicas alertan por ambiente muy caluroso durante varios días, por lo que recomiendan tomar precauciones ante el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afectaciones a la salud.

Estados afectados por la onda de calor en México

El día de hoy se presentaron temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Michoacán, al noreste de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en gran parte del país el ambiente fue caluroso, con valores de 30 a 40 °C.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera dominará gran parte del país y provocará baja probabilidad de lluvias, así como ambiente cálido a caluroso por las tardes, mientras que por la mañana y noche persistirá el frío a fresco en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Desde este martes inicia además una onda de calor en zonas del centro de San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y en el centro y oriente de Oaxaca.

Temperaturas que afectarán a cuatro estados de México

Para el 18 de febrero se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Michoacán, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas.

en Michoacán, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas. El 19 de febrero el calor extremo continuará en el noroeste de Guerrero y en el istmo de Oaxaca y Chiapas con temperaturas máximas de 40 a 45°C.

continuará en el noroeste de Guerrero y en el El 20 de febrero las temperaturas de 40 a 45 °C se concentrarán principalmente en el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas, donde el ambiente será especialmente sofocante.

¿Por qué está haciendo tanto calor?

El ambiente caluroso que se percibe en gran parte de México se debe a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Este sistema favorece condiciones estables, reduce la formación de nubes y permite que la radiación solar llegue con mayor intensidad a la superficie.

Como resultado, aumentan las temperaturas durante el día y disminuye la probabilidad de lluvias en buena parte del territorio nacional.