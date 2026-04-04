¡Que no se te pase! Estos son los autos obligados a la verificación en Edomex durante abril de 2026

Si tienes automóvil y vives en el Estado de México, esto te interesa! Durante el mes de abril de 2026 continúa el programa de verificación vehicular obligatoria, un requisito clave para circular sin multas, además de contribuir a un aire más limpio en el Edomex.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los vehículos deben cumplir con este trámite conforme al color del engomado y terminación de placas, por lo que es fundamental revisar el calendario oficial, además de agendar cita con anticipación. La verificación en Edomex no solo es obligatoria, también es una medida ambiental para reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Verificación Edomex: ¿Qué autos deben verificar en abril de 2026?

Durante este mes de abril de 2026, los autos del Edomex que deben cumplir con la verificación vehicular son aquellos que cuenten con los engomados:

Engomado rojo

Terminación de placas: 3 o 4.



Terminación de placas: 3 o 4. Engomado Verde

Terminación de placas: 1 o 2.



Estos vehículos deberán realizar el trámite dentro del periodo establecido para evitar sanciones económicas o restricciones de circulación, como el programa Hoy No Circula.

Cabe señalar que para los autos con engomado rojo y terminación de placas en 3 o 4, el periodo de verificación es durante el bimestre Marzo-Abril, fecha límite del 30 de abril; mientras que los autos con engomado verde y terminación de placas 1 o 2, su periodo de verificar es en el bimestre Abril-Mayo, con fecha límite del 30 de mayo de 2026.

Tarifas oficiales de verificación vehicular en Edomex 2026

Cabe recordar que el costo de la verificación 2026 depende del holograma asignado tras la revisión. Para este semestre, las tarifas oficiales son:

Holograma 00 : $1,197.00 pesos



: $1,197.00 pesos Holograma 0 : $610.00 pesos



: $610.00 pesos Hologramas 1 y 2: $469.00 pesos.

Los pagos deben realizarse directamente en los centros autorizados o mediante plataformas oficiales del gobierno estatal.

¿Dónde hacer la verificación en Edomex?

El trámite se realiza en “Verificentros”, distribuidos en distintos municipios del Estado de México. Las autoridades recomiendan:

Agendar cita previa en línea

Llevar documentos completos

Verificar que el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas.

Evita multas: ¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

No cumplir con la verificación puede generar:



Multas económicas



Restricciones para circular



Problemas en trámites vehiculares.



Por ello, autoridades insisten en realizar el proceso dentro del periodo correspondiente.

Verificación vehicular en Edomex: clave para reducir contaminación

Cabe recordar que el programa forma parte de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, una de las zonas con mayor densidad vehicular del país.

Cumplir con este requisito no solo evita sanciones, también contribuye al bienestar colectivo. En los primeros días de abril de 2026, la pregunta es clara: ¿ya verificaste tu auto o estás a punto de pagar una multa innecesaria?