Clima en México se complica este lunes 6 de abril: Frente frío 43 traerá lluvias intensas y heladas

El clima en México se tornará crítico este lunes 6 de abril por la entrada del frente frío 43, que provocará lluvias intensas, vientos de hasta 80 km/h y un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.

El fenómeno también generará un contraste extremo: mientras algunas zonas enfrentarán tormentas y frío, otras mantendrán temperaturas de hasta 45 grados, elevando el riesgo de afectaciones por lluvias, viento y calor.

¿Qué está provocando el cambio de clima en México este lunes 6 de abril?

El frente frío 43 avanza sobre el Golfo de México y se combina con otros sistemas atmosféricos, lo que intensifica las condiciones climáticas.

Esta interacción generará:



Lluvias intensas

Vientos fuertes tipo “Norte”

Descenso de temperatura

Posible caída de nieve en zonas altas

Además, la masa de aire polar reforzará el ambiente frío en varias regiones; lluvias intensas y riesgo de inundaciones este lunes 6 de abril; se prevén lluvias fuertes a intensas que podrían provocar:



Incremento en niveles de ríos

Encharcamientos

Deslaves

Inundaciones

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Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste y oriente del país, mientras que en el centro también habrá lluvias con descargas eléctricas.

Vientos fuertes y evento de "Norte" en México

El clima en México este lunes 6 de abril también estará marcado por rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

Estas condiciones podrían:



Derribar árboles

Tirar anuncios espectaculares

Generar oleaje elevado en zonas costeras

Contraste extremo: frío, lluvias y calor en México

Uno de los factores más relevantes es el contraste climático:



Frío en zonas del norte, centro y oriente

Lluvias intensas en varias regiones

Calor de hasta 45 °C en el noroeste y occidente

Este contraste aumenta la inestabilidad atmosférica y complica las condiciones generales.

¿Habrá nieve en México este lunes 6 de abril?

Se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas, especialmente en volcanes como:



Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Clima en CDMX y Valle de México este lunes 6 de abril

Para el Valle de México se prevé:



Mañana fresca con niebla

Tarde con lluvias y chubascos

Posibles descargas eléctricas

Temperaturas entre 11 y 24 °C

¿Por qué debes tomar precauciones este lunes 6 de abril?

El clima en México este lunes 6 de abril presenta condiciones de riesgo por la combinación de lluvias, viento y calor.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el frente frío 43 debido a posibles afectaciones en distintas regiones del país.