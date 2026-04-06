Clima en México se complica este lunes 6 de abril: Frente frío 43 traerá lluvias intensas y heladas
Clima en México este lunes 6 de abril se descontrola por frente frío 43: lluvias intensas, heladas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país.
El clima en México se tornará crítico este lunes 6 de abril por la entrada del frente frío 43, que provocará lluvias intensas, vientos de hasta 80 km/h y un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.
El fenómeno también generará un contraste extremo: mientras algunas zonas enfrentarán tormentas y frío, otras mantendrán temperaturas de hasta 45 grados, elevando el riesgo de afectaciones por lluvias, viento y calor.
¿Qué está provocando el cambio de clima en México este lunes 6 de abril?
El frente frío 43 avanza sobre el Golfo de México y se combina con otros sistemas atmosféricos, lo que intensifica las condiciones climáticas.
Esta interacción generará:
- Lluvias intensas
- Vientos fuertes tipo “Norte”
- Descenso de temperatura
- Posible caída de nieve en zonas altas
Además, la masa de aire polar reforzará el ambiente frío en varias regiones; lluvias intensas y riesgo de inundaciones este lunes 6 de abril; se prevén lluvias fuertes a intensas que podrían provocar:
- Incremento en niveles de ríos
- Encharcamientos
- Deslaves
- Inundaciones
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Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de hasta 50 km/h en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y centro del país. pic.twitter.com/SzaM33v104— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 6, 2026
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste y oriente del país, mientras que en el centro también habrá lluvias con descargas eléctricas.
Vientos fuertes y evento de "Norte" en México
El clima en México este lunes 6 de abril también estará marcado por rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.
Estas condiciones podrían:
- Derribar árboles
- Tirar anuncios espectaculares
- Generar oleaje elevado en zonas costeras
- Contraste extremo: frío, lluvias y calor en México
@aztecanoticias 🌧️❄️ ¡El clima se desató! Las fuertes lluvias y granizadas sorprendieron en Guanajuato, donde carreteras quedaron cubiertas de hielo y decenas de automovilistas tuvieron que detenerse ❄️ El granizo cayó con tanta intensidad que parecía nieve ¿Te tocó esta tormenta? #aztecanoticias #granizo #clima ♬ sonido original - Azteca Noticias
Uno de los factores más relevantes es el contraste climático:
- Frío en zonas del norte, centro y oriente
- Lluvias intensas en varias regiones
- Calor de hasta 45 °C en el noroeste y occidente
Este contraste aumenta la inestabilidad atmosférica y complica las condiciones generales.
¿Habrá nieve en México este lunes 6 de abril?
Se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas, especialmente en volcanes como:
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Pico de Orizaba
Clima en CDMX y Valle de México este lunes 6 de abril
Para el Valle de México se prevé:
- Mañana fresca con niebla
- Tarde con lluvias y chubascos
- Posibles descargas eléctricas
- Temperaturas entre 11 y 24 °C
¿Por qué debes tomar precauciones este lunes 6 de abril?
El clima en México este lunes 6 de abril presenta condiciones de riesgo por la combinación de lluvias, viento y calor.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre el frente frío 43 debido a posibles afectaciones en distintas regiones del país.