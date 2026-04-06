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Clima en México se complica este lunes 6 de abril: Frente frío 43 traerá lluvias intensas y heladas

Clima en México este lunes 6 de abril se descontrola por frente frío 43: lluvias intensas, heladas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país.

Clima en México este lunes 6 de abril: frente frío 43 traerá lluvias intensas, vientos y temperaturas extremas
Clima en México este lunes 6 de abril se descontrola por frente frío 43: lluvias intensas, heladas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El clima en México se tornará crítico este lunes 6 de abril por la entrada del frente frío 43, que provocará lluvias intensas, vientos de hasta 80 km/h y un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.

El fenómeno también generará un contraste extremo: mientras algunas zonas enfrentarán tormentas y frío, otras mantendrán temperaturas de hasta 45 grados, elevando el riesgo de afectaciones por lluvias, viento y calor.

¿Qué está provocando el cambio de clima en México este lunes 6 de abril?

El frente frío 43 avanza sobre el Golfo de México y se combina con otros sistemas atmosféricos, lo que intensifica las condiciones climáticas.

Esta interacción generará:

  • Lluvias intensas
  • Vientos fuertes tipo “Norte”
  • Descenso de temperatura
  • Posible caída de nieve en zonas altas

Además, la masa de aire polar reforzará el ambiente frío en varias regiones; lluvias intensas y riesgo de inundaciones este lunes 6 de abril; se prevén lluvias fuertes a intensas que podrían provocar:

  • Incremento en niveles de ríos
  • Encharcamientos
  • Deslaves
  • Inundaciones

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Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste y oriente del país, mientras que en el centro también habrá lluvias con descargas eléctricas.

Vientos fuertes y evento de "Norte" en México

El clima en México este lunes 6 de abril también estará marcado por rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

Estas condiciones podrían:

  • Derribar árboles
  • Tirar anuncios espectaculares
  • Generar oleaje elevado en zonas costeras
  • Contraste extremo: frío, lluvias y calor en México
@aztecanoticias 🌧️❄️ ¡El clima se desató! Las fuertes lluvias y granizadas sorprendieron en Guanajuato, donde carreteras quedaron cubiertas de hielo y decenas de automovilistas tuvieron que detenerse ❄️ El granizo cayó con tanta intensidad que parecía nieve ¿Te tocó esta tormenta? #aztecanoticias #granizo #clima ♬ sonido original - Azteca Noticias

Uno de los factores más relevantes es el contraste climático:

  • Frío en zonas del norte, centro y oriente
  • Lluvias intensas en varias regiones
  • Calor de hasta 45 °C en el noroeste y occidente

Este contraste aumenta la inestabilidad atmosférica y complica las condiciones generales.

¿Habrá nieve en México este lunes 6 de abril?

Se mantienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas, especialmente en volcanes como:

  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Pico de Orizaba

Clima en CDMX y Valle de México este lunes 6 de abril

Para el Valle de México se prevé:

  • Mañana fresca con niebla
  • Tarde con lluvias y chubascos
  • Posibles descargas eléctricas
  • Temperaturas entre 11 y 24 °C

¿Por qué debes tomar precauciones este lunes 6 de abril?

El clima en México este lunes 6 de abril presenta condiciones de riesgo por la combinación de lluvias, viento y calor.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el frente frío 43 debido a posibles afectaciones en distintas regiones del país.

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