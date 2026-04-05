Clínica bajo la lupa: lo que se sabe del suero vitaminado que terminó con la vida de cuatro personas en Hermosillo

La muerte de cuatro personas en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, desató una investigación por parte de la Fiscalía estatal y autoridades sanitarias, luego de que todos los casos estuvieran presuntamente relacionados con la aplicación de un suero vitaminado administrado por el mismo médico, tras lo cual los pacientes comenzaron a presentar malestares severos que derivaron en su fallecimiento.

¿Qué dijo la Secretaría de Salud ante la muerte de las personas por el suero vitaminado?

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional para dar seguimiento al caso.

La dependencia detalló que la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mantienen comunicación permanente con autoridades sanitarias del estado, para avanzar en las indagatorias.

Actualmente, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio con el objetivo de determinar con precisión las causas de los fallecimientos, así como descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado.

Esto dijo la empresa privada ante el suero vitaminado en Hermosillo

Por su parte, la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. emitió un boletín en el que expresó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, aclaró que no comercializa productos identificados como “suero” o “suero vitaminado”, y que estas presentaciones no forman parte de su portafolio autorizado.

La compañía también señaló que su participación se limita a la cadena de suministro de productos, mientras que la prescripción médica y la aplicación de tratamientos corresponden exclusivamente a profesionales de la salud.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso con la protección de la población y aseguró que informará oportunamente sobre los resultados de la investigación una vez que concluyan los estudios en curso.

Fiscalía analizan tejidos de las víctimas para determinar causa de muerte en Hermosillo

Por su parte, la Fiscalía, se suma a los trabajos de investigación, donde peritos obtuvieron muestras de tejido de las víctimas para que serán sometidas a estudios histopatológicos, con el objetivo de identificar el tipo de daño celular provocado tras la administración de los sueros.

Las autoridades sanitarias informaron que ya se activó una “red negativa”, un protocolo que obliga a todas las instituciones médicas de la región a reportar de inmediato cualquier caso similar.