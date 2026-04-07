El promedio mínimo que piden para entrar a Medicina en la UNAM con el Pase Reglamentado si sales de CCH

Cada año, miles de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) buscan ingresar a la carrera de Medicina mediante el pase reglamentado de la UNAM, pero al tratarse de una carrera con alta demanda, debes saber que existen bastantes requisitos para ser asignado, entre ellos un promedio alto.

Si estás por iniciar el trámite y deseas conocer las probabilidad de ser asignado, aquí te decimos los promedios orientativos, así como el paso a paso para solicitar el pase reglamentado este 2026.

Promedio mínimo para entrar a Medicina en la UNAM con el Pase Reglamentado

La carrera de Médico Cirujano se imparte en tres planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que pueden llegar a pedir requisitos diferentes según la demanda, el cupo y la trayectoria académica.

Estos son los promedios aproximados que debes considerar para 2026:



Facultad de Medicina (CU): mínimo 9.00

mínimo 9.00 FES Zaragoza: promedio de 9.00

FES Iztacala: promedio alrededor de 8.92

Es importante recalcar que estos números son un aproximado, ya que cada año se modifica el cupo disponible de aspirantes. Si el sistema detecta que tu promedio no es suficiente para la carrera en tu primera opción, te mostrará un mensaje.

💙 Es momento de iniciar tu camino a la licenciatura.

Ya está aquí la Convocatoria del Pase Reglamentado 2026-2027. 😺



Checa las fechas, las carreras, los promedios de corte,campus y mucho más. 🚀📈



🗓 Registro: Del 6 de abril al 15 de abril.



📲https://t.co/5NFkqd6OVn pic.twitter.com/kBojlDThY5 — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) April 6, 2026

¿Cómo me registro para el Pase Reglamentado UNAM 2026?

El registro para el Pase Reglamentado estará disponible hasta el 15 de abril de 2026 a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Antes de la fecha límite, es importante que los alumnos realicen al pie de la letra la solicitud.

Pasos oficiales para realizar el registro:



Ingresa a www.dgae.unam.mx

Dentro de “Ingreso a Licenciatura”, da clic en Ingreso por Pase Reglamentado y posteriormente Pase Reglamentado 2026.

Accede a TU SITIO,donde deberás iniciar sesión con tu número de cuenta y NIP del SIAE.

Completa las cuatro etapas del registro:

-Examen diagnóstico de inglés (no influye en la asignación).

-Llena la hoja de datos estadísticos.

-Registra tus opciones de carrera y descarga de la cita para actualización de fotografía, firma y huella digital.

-Examen diagnóstico de inglés (no influye en la asignación). -Llena la hoja de datos estadísticos. -Registra tus opciones de carrera y descarga de la cita para actualización de fotografía, firma y huella digital. Descarga e imprime tu comprobante de registro antes del 15 de abril. Es indispensable conservarlo como evidencia de tu trámite.

Del 24 al 30 de abril se realizará la cita para la actualización de foto, huella y firma. Además, deberás contestar el Examen Diagnóstico de Conocimientos al Egreso.

Casos en los que se pierde el Pase Reglamentado para la Licenciatura UNAM

Aunque el Pase Reglamentado es un derecho, también puede perderse por diversas razones. Entre las principales se encuentran:

