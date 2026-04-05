Pronóstico del clima en México advierte fuertes lluvias en estos estados

El clima en México para este 5 de abril de 2026 estará marcado por la llegada del frente frío número 43, que provocará lluvias fuertes a intensas en gran parte del país. Aquí todos los detalles.

No se descarta la presencia de descargas eléctricas y posible caída de granizo, pero ¿cuáles serán los estados más afectados? Consulta qué estados tendrán más afectaciones el domingo.

¿Cómo estará el clima en México hoy 5 de abril de 2026?

El frente frío número 43 iniciará su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con una vaguada en altura y con un canal de baja presión.

Se prevé la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del país, con lluvias puntuales intensas en regiones de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Habrá un descenso de las temperaturas sobre el norte y centro del país, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

Otros canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Tmabién prevalecerá la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro).

Clima en CDMX 5 de abril de 2026: temperatura y pronóstico del tiempo

La mañana en el Valle de México tendrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

En la tarde se estima ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar encharcamientos e inundaciones.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C en Toluca.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana, domingo 5 de abril, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/AsKFTH5xyG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 5, 2026

Lista de estados donde lloverá más fuerte el 5 de abril de 2026

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas : Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte)



: Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte) Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco



: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche



: Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo



: Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas : Sonora



: Sonora Probabilidad de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba

Pronóstico de temperaturas mínimas 5 de abril de 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango



: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla

¿Calor extremo en México? Temperaturas altas 5 de abril de 2026