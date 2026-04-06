Se acerca la fecha: ¿Cuánto va a durar el eclipse solar de 2026 y en qué regiones se verá?

¡Anota la fecha! En agosto de 2026, el cielo nos volverá a regalar un fenómeno astronómico inigualable: un eclipse solar total. Este será visible desde la península Ibérica por primera vez en más de un siglo.

De acuerdo con expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento forma parte de un trío de eclipses excepcionales que podrán observarse durante tres años consecutivos, marcando un calendario astronómico único.

¿Por qué el eclipse del sol de 2026 no será como el del eclipse del siglo?

Aunque el eclipse de 2026 será majestuoso, no se compara con el eclipse de sol del 2 de agosto de 2027, considerado el más largo del siglo XXI, con una duración de hasta 6 minutos y 23 segundos.

El evento de 2026 tendrá un máximo de 2 minutos y 18 segundos de penumbra, pero atravesará gran parte de España al atardecer, ofreciendo una experiencia visual única para quienes estén en el lugar correcto.

Trayectoria del eclipse de sol del 12 de agosto de 2026: ¿en dónde será visible?

La franja de totalidad recorrerá el océano Ártico, noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica de oeste a este.

En España, pasará por A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma, entre otras ciudades.

El máximo del eclipse se producirá cerca de Islandia a las 19:46 hora oficial peninsular, mientras que la duración total del fenómeno será de aproximadamente 4 horas y 24 minutos, comenzando en el mar de Bering a las 17:34 y finalizando en el Atlántico a las 21:58.

La visibilidad será parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África, pero malas noticias para Latinoamérica, ya que la franja de visibilidad no pasará por México ni países del Sur.

Fases del eclipse de Sol en España|Instituto Geográfico Nacional

¿Cuánto falta para el eclipse del siglo de 2027?

El 2 de agosto de 2027 llegará el esperado eclipse solar total más largo del siglo, visible en el sur de Europa, norte de África y Oriente Medio, ofreciendo una oscuridad total de hasta 6 minutos y 23 segundos.

En cuanto a la trayectoria geográfica, el cono de sombra atravesará puntos clave de Europa, África y Asia. Entre las naciones que disfrutarán de esta posición privilegiada se encuentran España, Marruecos, Argelia, Egipto y Arabia Saudí, mientras que regiones como México quedarán excluidas de la visibilidad.