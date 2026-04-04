‘Que no se quede en una actuación': El mensaje de fe de Arnulfo Morales, el joven que encarnó a Jesús de Nazaret y que conmovió a Iztapalapa

La edición 183 de la festividad religiosa más grande de la Ciudad de México ha llegado a su punto cumbre, pero el eco de sus protagonistas apenas comienza a resonar. Tras meses de exhaustiva preparación física y espiritual, el Cristo de Iztapalapa 2026, encarnado por Arnulfo Morales, ha bajado del Cerro de la Estrella no solo con el cansancio propio del viacrucis, sino con una profunda transformación personal que trasciende las calles de los ocho barrios. El joven de 25 años reveló a Azteca Noticias el verdadero peso que cargó sobre sus hombros, uno mucho mayor al de la madera.

Para Arnulfo Morales, médico de la UNAM, dar vida a Jesús de Nazaret fue el cumplimiento de un sueño comunitario, pero, sobre todo, un parteaguas íntimo.

#ViacrucisdeIztapalapa | "Un aprendizaje sobre el sacrificio y la entrega"



Arnulfo Eduardo Morales Galicia, quien interpretó a Jesús de Nazaret en la representación 183 de #Iztapalapa, comparte su sentir tras concluir el Viacrucis. Para él, personificar al "hombre más importante… pic.twitter.com/rstWK2uE4h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

'Representar al hombre más importante en la historia del mundo fue una gran responsabilidad', confesó tras la representación.

Lejos de los reflectores mediáticos, para él, esta experiencia se resume en una sola frase: 'Fue una bendición'.

El aprendizaje detrás del sacrificio físico

Durante tres arduos meses, el protagonista de la representación de la Pasión de Cristo entrenó incansablemente para poder soportar los 90 kilos que pesa la cruz. Su vida habitual, transcurrida entre libros de medicina y consultorios, dio un giro radical. Sin embargo, Arnulfo Morales dejó claro que el verdadero reto no fue el agotamiento corporal, sino la promesa personal que hizo al asumir este papel frente a millones de fieles en la Semana Santa en Iztapalapa.

'Estoy contento, satisfecho y quiero que este mensaje trascienda a mi vida diaria, que no se quede en una actuación', afirmó con convicción el joven que encarnó al Cristo de Iztapalapa este 2026.

Para Arnulfo Morales, el objetivo central de haber portado la corona de espinas es convertirse en un modelo a seguir:

'Ser partícipe de ello con ejemplos en la vida diaria... de mí... y pues con los míos'.

Un mensaje de amor al prójimo para el México de hoy

La jerarquía de valores del joven se reestructuró en la cumbre del evento. Y sus palabras permiten entender que, más allá del folclor y la tradición, hay corazones humanos latiendo y buscando un sentido genuino de comunidad:

'Me llevo un aprendizaje grande sobre sacrificio, entrega y el valor que uno tiene al hacer un sacrificio por los prójimos', reflexionó con profunda humildad.

En tiempos donde la sociedad mexicana busca asideros de esperanza, las palabras de este médico resuenan con especial fuerza. Él mismo concluye su testimonio asegurando que este acto de amor desinteresado no termina el Viernes Santo:

'Creo que ese es el mensaje más importante... Lo voy a aplicar a mi vida diaria'.

De esta forma, el paso de Arnulfo Morales por las calles de Iztapalapa quedará grabado no solo en la memoria fotográfica de la alcaldía, sino como un testimonio vivo de que la empatía y la vocación de servicio (ya sea desde la fe o desde la medicina) siguen siendo el motor más poderoso de nuestra sociedad.