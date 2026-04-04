Retiran 889 toneladas de hidrocarburo en costas del Golfo de México

El operativo interinstitucional desplegado en el litoral del Golfo de México ha recolectado 889.4 toneladas de hidrocarburo, como resultado de trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

¿Y están limpias las costas tras el derrame de hidrocarburo?

De acuerdo con el Gobierno Federal, las acciones abarcan 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin presencia de residuos, tras la intervención de 3 mil 145 elementos de distintas dependencias federales, estatales y municipales.

Además se han instalado 2 mil metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos en más de 630 kilómetros de litoral, además de operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos en la zona de Cantarell.

Para estas labores se han utilizado 25 embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, así como drones aéreos y submarinos, lo que ha permitido la recolección manual y mecánica del hidrocarburo bajo protocolos ambientales.

Paralelamente, se mantiene un monitoreo constante de corrientes marinas y condiciones meteorológicas. En el marco de la temporada de Semana Santa, continúan las tareas de vigilancia en las playas afectadas, mientras Pemex ha desplegado personal adicional y contratado trabajadores temporales para reforzar las labores de limpieza en más de 112 kilómetros de costa.

Pescadores olvidados tras el derrame de hidrocarburo en Tabasco

Han pasado veintiún días de la llegada de la marea negra a estas playas de Cárdenas, Tabasco: "Se escaseó la pesca con el asunto de lo del chapo”, dijo Francisco Ramírez, pescador.

Incluso todos ellos se tienen introducir más hacia el mar, pero encuentran muy poco pescado. Hubo pérdidas totales porque pues por la contaminación la producción cayó hasta en un 90%.

Volvieron a la actividad con nuevas redes pues las que tenían se arruinaron con el chapopote que al paso de tres semanas, sigue regado en la playa del pueblo pesquero de Pailebot perteneciente al municipio de Cárdenas.

"Aquí está todavía todo el chapo, ahí está, y ahora que llovió, ahí se volvió a destapar parte y parte sigue enterrada”, explicó Lorena Ramírez, pescadora.

Este viernes santo por fin llegó personal del gobierno a verificar los daños: "Discúlpame pero no puedo dar entrevistas- Son funcionarios públicos para que nos digan pues es nuestro derecho a saber qué es lo que están haciendo, qué realizaron- Todavía estamos investigando a ver qué podemos hacer”, mencionó Funcionario Semades.

Pescadores de #Tabasco siguen viviendo un calvario...



Han pasado 21 días desde que la marea negra llegó a las playas de Cárdenas, Tabasco, luego del derrame de petróleo que el gobierno ha buscado minimizar, así como su impactó económico y ambiental.



Gente como Eloy y su familia… pic.twitter.com/PbJKicKyxd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Eloy y su familia estiman pérdidas por 400 mil pesos tan sólo por el daño a sus redes y ven insuficiente el apoyo de 15 mil pesos que dará el gobierno.

"Así que pues no va a servir, no va a servir el apoyo que van a dar porque realmente pues no están viendo aquí la afectación", dijo Lorena Ramírez, pescadora.

Piden que haga un censo único para apoyar a todos los afectados y no con base al padrón de bien pesca en el que se afilió a personas que ni siquiera son pescadores.