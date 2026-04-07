Lluvias, granizo y viento marcarán el clima este martes 7 de abril en México; ¿cuáles son las regiones más afectadas?

¡En alerta por clima de locos! Este martes 7 de abril, México vivirá un contraste extremo: Temperaturas heladas, lluvias intensas, granizo, vientos fuertes y al mismo tiempo calor de hasta 40 grados en varias regiones.

El frente frío 43 avanza sobre el país y está provocando tormentas, especialmente en el sureste, mientras otras zonas siguen bajo una onda de calor; un escenario que puede cambiar tu día en cuestión de horas.

¿Dónde lloverá más fuerte en México este 7 de abril?

Las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde podrían caer tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

También habrá lluvias en gran parte del país, desde el centro hasta el norte, incluyendo estados como Puebla, Hidalgo, Estado de México y Morelos; en algunas de estas regiones, estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves o crecida de ríos.

#Temperaturas mínimas previstas para el amanecer del martes, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/CLIyb46C6i — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 7, 2026

¿Qué estados tendrán calor extremo en México?

Mientras llueve en unas zonas, el calor no se detiene en otras. Se esperan temperaturas de hasta 40 a 45 grados en estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, mientras que otras regiones superarán los 35 grados.

Este contraste es lo que hace que el clima de hoy sea especialmente inestable.

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¿Habrá viento fuerte en México este 7 de abril?

Sí, y puede ser peligroso. Se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios y oleaje elevado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este martes?

Sales con chamarra ligera, y terminas corriendo bajo la lluvia. Así se va a sentir el martes 7 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México.

La mañana dará una falsa sensación de estabilidad: cielo parcialmente nublado, algo de bruma y ambiente fresco; nada que alerte demasiado. Pero ese “calma” dura poco.

Después del mediodía, el cielo comienza a cerrarse. Las nubes se cargan y, conforme avanza la tarde, llegan los chubascos; no serán lluvias ligeras, sino precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas que pueden sorprender en plena hora pico.

El cambio es rápido. Pasas de una temperatura templada, alrededor de 25 a 27 grados, a un ambiente más frío por la lluvia, con viento que puede alcanzar rachas de hasta 50 km/h; ese contraste es lo que termina afectando traslados, sobre todo al salir del trabajo o la escuela.