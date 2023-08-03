Esto les dijo el papa Francisco a las víctimas de abuso sexual por parte del clero

El Papa Francisco, que asiste en Portugal a la mayor reunión de católicos del mundo, se reunió el miércoles con víctimas de abusos sexuales por parte del clero, seis meses después de que un informe sobre el tema sacudiera la nación europea, dijo el Vaticano en un comunicado.

El Papa Francisco se reunió con 13 víctimas en la embajada del Vaticano en la capital portuguesa, Lisboa, dijo el comunicado, añadiendo que tuvo lugar en un "ambiente de intensa escucha" y duró más de una hora.

El pontífice declaró que la Iglesia debe someterse a una "purificación humilde y continua" y escuchar siempre a las víctimas, meses después de la publicación de un informe sobre abusos sexuales en Portugal.

Francisco hizo estas declaraciones en un servicio en la capital de Portugal, donde un informe de una comisión de hace seis meses dijo que al menos 4 mil 815 menores fueron abusados sexualmente por clérigos, en su mayoría sacerdotes, durante siete décadas.

En relación con la Iglesia. En algunos casos, debido a nuestro mal testimonio y a los escándalos que han desfigurado su rostro y ellos exigen una purificación humilde y constante, a partir del grito de dolor de las víctimas que deben ser siempre acogidas y escuchadas. Papa Francisco

Let us #PrayTogether so that we might become, along with the young people, bold in embracing God's dream and in finding the ways for a joyful, generous and transformative participation, for the Church and for humanity. #Lisboa2023 #Lisbon2023 — Pope Francis (@Pontifex) August 2, 2023

¿Por qué el papa Francisco está en Portugal?

El mayor encuentro mundial de jóvenes católicos comenzó el martes en Lisboa, con cientos de miles de peregrinos de todo el mundo acudiendo en masa a la capital portuguesa para asistir al acontecimiento más destacado, la visita del Papa Francisco, quien llegará el miércoles.

Los peregrinos han ido llegando para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en los últimos días y se alojarán en colegios, gimnasios, parques de bomberos y en casa de familias, aunque muchos tienen previsto dormir al raso antes de la misa de clausura en el Parque Tejo, a orillas del río, el 6 de agosto.

El festival intercultural, que en realidad dura casi una semana, se celebra cada dos o tres años y fue iniciado por el difunto Papa Juan Pablo II.

El Papa Francisco, de 86 años, realiza su primer viaje desde que fue operado del intestino en junio y utiliza silla de ruedas y bastón. Celebrará varias misas y asistirá a actos con jóvenes, políticos y diplomáticos.

Escándalo por abusos sexuales

Las celebraciones tendrán como telón de fondo el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia portuguesa, en el que se han descubierto al menos 4 mil 815 casos de abusos, en su mayoría cometidos por sacerdotes, en los últimos 70 años. Las víctimas esperan que la visita del Papa Francisco en Portugal arroje luz sobre los abusos clericales

Por otra parte, se ha expresado preocupación por el coste de la celebración del acto en uno de los países más pobres de Europa Occidental.

En la parroquia civil lisboeta de Olivais, voluntarios recibieron el martes a peregrinos cargados con maletas y sacos de dormir cerca de una escuela que los acoge.

