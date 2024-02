¿Cuánto cuesta regalar un ‘ramo buchón’ para el 14 de febrero?

¿Aún no sabes qué regalar en San Valentín? Este 14 de febrero un ‘ramo buchón’ puede ser la opción indicada para tu persona especial, ¿qué son y cuál es su precio? Así los puedes encontrar en la Ciudad de México.

¿Qué es un ‘ramo buchón’ y cuántas rosas lleva?

El término “buchón” nació en la cultura mexicana y es utilizado para describir a individuos con un estilo de vida ostentoso y extravagante . Generalmente, cuando se habla de un ‘ramo buchón’ se hace referencia a aquellos arreglos que incluyen las siguientes especificaciones:



Más de 100 rosas rojas o de colores.

Envoltura a disposición, como cartulina, papel coreano, yute o cualquier elemento, de preferencia llamativo.

El ‘ramo buchón’ se caracteriza por ser extravagante, por lo que, la mayoría, incluirán elementos como dinero, chocolates, cosméticos, ropa interior o cualquier otra opción que haga incrementar su valor.

¿Cuánto cuesta un ‘ramo buchón’ en el Mercado de Jamaica?

¡Hasta 20 mil pesos! El Mercado de Jamaica ya se prepara para recibir a los cientos de consumidores que esperan llegar en busca del mejor arreglo para su persona especial, ofertando flores en forma de oso, corazón y de todos los tipos o colores.

De acuerdo con los comerciantes, el 14 de febrero es una de las fechas más fuertes para la venta de arreglos florales, que pueden llegar hasta los 20 mil pesos, el más caro y excéntrico o el más barato desde los 150 pesos, todo depende de las necesidades, gustos y presupuesto de los consumidores.

En tanto, al ‘ramo buchón’ su precio varía dependiendo del tipo de flores seleccionadas y de la cantidad, así como de productos añadidos al arreglo, pero en promedio el costo de ronda entre los mil 500 pesos hasta los 20 mil pesos, ya que suele ser uno de los productos que incluye más elementos.

Otras ideas de regalos para regalar el 14 de febrero

Si los arreglos florales no se adaptan a tu presupuesto, no te preocupes porque a continuación te damos un par de ideas para no dejar de sorprender a tu persona especial este 14 de febrero:



Libros

Velas

Plantas

Una carta hecha a mano

Osos de peluche

Recuerda que sin importar cuál sea tu regalo, porque el mejor detalle siempre será hacerle notar tu cariño y compromiso dejando de lado las cosas materiales.