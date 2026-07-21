El Presupuesto de Egresos cambiaría para siempre, se dividiría en cuatro bloques y estos serían los temas a discutir

Cada año, cuando llega el momento de discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados se convierte en el escenario de largas sesiones, reservas, discursos y votaciones que suelen terminar marcadas por el enfrentamiento entre bancadas, casi siempre sucede así, pero ahora, el PRI quiere cambiar esa dinámica con una propuesta que, asegura, permitiría debatir cada tema por separado.

Este martes, el diputado federal Jericó Abramo Masso, realizó la propuesta, una propuesta que plantea modificar la forma en que se vota el gasto público para que deje de aprobarse en un solo paquete y, en cambio, se divida en cuatro bloques, pero ¿qué temas serían?

¿En qué consiste la propuesta del PRI? Estos son los CUATRO bloques que plantean

¡Atención! La iniciativa propone que el Presupuesto de Egresos de la Federación se vote de manera diferenciada en cuatro grandes apartados:



Deuda pública.

Programas sociales.

Infraestructura .

. Otros programas y desarrollo comunitario.

De acuerdo con Abramo Masso, este esquema permitiría que los diputados apoyen aquellos rubros con los que están de acuerdo sin verse obligados a respaldar o rechazar el paquete completo.

El legislador sostuvo que el PRI ha respaldado los programas sociales desde que fueron incorporados al artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, señaló que al votarse todo el Presupuesto en un solo bloque, ese respaldo queda diluido entre otros temas con los que su bancada no coincide.

Iniciativa podría avanzar antes que el paquete económico

Jericó Abramo explicó que la propuesta ya fue enviada a diversas comisiones y confió en que el dictamen pueda quedar listo durante la primera semana de septiembre, con el objetivo de discutirlo antes de que inicie formalmente el análisis del próximo Paquete Económico.

El diputado consideró que una votación por bloques abriría la puerta para que exista consenso en una parte importante del Presupuesto, incluso si permanecen diferencias en algunos rubros.

Según expuso, modelos similares se utilizan en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y en diversas naciones de la Unión Europea, donde las partidas presupuestales pueden discutirse de manera más específica.

¿Qué incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación y por qué es tan importante?

Detrás de cada obra pública, programa social, carretera, hospital o recurso destinado a seguridad existe un mismo documento: el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ahí se define, peso por peso, cómo se distribuirá el dinero público durante el siguiente año y cuáles serán las prioridades del Gobierno federal.

Este documento forma parte del Paquete Económico que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe entregar a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.

A partir de ese momento comienza una de las discusiones más importantes del Congreso, ya que los legisladores analizan, modifican y finalmente aprueban el destino de los recursos públicos antes del 15 de noviembre.