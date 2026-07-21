Lo más importante que dijo la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 21 de julio

En Azteca Noticias te traemos el resumen de todo lo que se definió en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional este martes 21 de julio. Donde la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad hablaron sobre los temas más relevantes del país.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 21 de julio de 2026?