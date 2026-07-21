Lo más importante que dijo la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 21 de julio
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy martes 21 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.
En Azteca Noticias te traemos el resumen de todo lo que se definió en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional este martes 21 de julio. Donde la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad hablaron sobre los temas más relevantes del país.