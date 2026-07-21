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Lo más importante que dijo la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 21 de julio

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy martes 21 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.

Mañanera Sheinbaum hoy 21 de julio.
Mañanera Sheinbaum: Lo más importante que dijo la presidente hoy 21 de julio|X.

En Azteca Noticias te traemos el resumen de todo lo que se definió en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional este martes 21 de julio. Donde la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad hablaron sobre los temas más relevantes del país.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 21 de julio de 2026?

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