¿De qué habló la presidente Sheinbaum hoy lunes 20 de julio? Resumen EN VIVO

¡Inicia una nueva semana! Este es el resumen de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum para hoy lunes 20 de julio, misma que se lleva en Palacio Nacional. En Azteca Noticias te traemos el pulso real del encuentro.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 20 de julio de 2026?

Comienza la mañanera de este lunes 20 de julio. La presidente informa que hasta le viernes la única invitación que había recibido invitación para acudir a la final del Mundial era de la FIFA. El sábado tuvo una conversación con Donald Trump en la que la invitó personalmente. Recuerda que hoy inicia la segunda ronda de conversaciones del T-MEC.

Toma la palabra Iván Escalante, titular de la Profeco, para explicar el quién es quién en el envío de dinero.

Concluye y toma la palabra Mario Delgado, secretario de Educación, quien habla sobre el impacto de la tecnología y las redes sociales en los niños y adolescentes. Explica que más del 70% de la población de 6 años o más es usuaria de internet. Según la ONU los jóvenes entre 15 y 24 años son el grupo más conectado en todo el planeta, pero eso no garantiza derechos digitales efectivos. En ese sentido, destacó que se tendrá una discusión amplia y profunda que abarque el derecho de acceso a la conectividad. Entender las condiciones en que estos dispositivos se integran a la vida de niños y jóvenes.

Toma la palabra Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México y señala que el tema genera muchos debates no solo en México sino en el mundo. La presidenta destaca que el próximo lunes se volverá a hablar de este tema.

Conversación con Donald Trump en clausura de Mundial 2026

La presidenta dio a conocer que esencialmente la conversación con el presidente Donald Trump fue sobre la invitación a la clausura del Mundial 2026 en Nueva York. Sobre el balance de la relación entre ambos mandatarios, dice que se ha buscado una buena relación con Trump y con su gobierno, primero porque somos vecinos. Es una relación bilateral y en la relación personal siempre ha sido respetuoso. Eso no quiere decir que no se pueda manifestar en lo que no se está de acuerdo.

