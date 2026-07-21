Ulises Lara rompe el silencio tras su salida como vocero de la FGR, esta fue la razón

El extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y exvocero institucional, Ulises Lara López, rompió el silencio mediante una aclaración pública difundida a través de su cuenta oficial de X. El pronunciamiento surge en respuesta directa a las versiones e informes difundidos de manera reciente en medios de comunicación que cuestionan su desempeño en el servicio público. En el comunicado redactado en la Ciudad de México, el exservidor público desestimó los señalamientos formulados en su contra y afirmó haber actuado bajo estricto apego al marco legal e institucional durante el periodo de sus funciones.

Ulises Lara rechaza acusaciones



El exvocero de la FGR y extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, @UlisesLaraLopez, negó haber cometido actos contrarios a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que desempeñó.… pic.twitter.com/K6QxuyQ2qE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Ulises Lara niega irregularidades y exige atenciones por vías formales

En su mensaje, el exfuncionario rechazó cualquier acusación que pretenda atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades operativas que le fueron encomendadas. Lara López aseveró que durante el ejercicio de su cargo se condujo conforme a las atribuciones normativas conferidas y a las obligaciones correspondientes a un servidor público con altas responsabilidades en materia de procuración de justicia.

🚨 El fiscal general de Asuntos Relevantes de la @FGRMexico y vocero de la institución, Ulises Lara, presentó su renuncia a tan solo seis meses de haber asumido el puesto.



El exfuncionario, conocido por su cercanía con Ernestina Godoy, dejó el cargo sin que hasta el momento se… pic.twitter.com/UXzwzUl1Nz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

"Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas. Durante el ejercicio del cargo me conduje conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades", se puede leer en su comunicado.

Asimismo, precisó que no participará en discusiones públicas que consideró basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o acusaciones formuladas fuera de los cauces institucionales correspondientes. El exvocero remarcó que cualquier tipo de aclaración sobre su gestión deberá atenderse exclusivamente por las vías formales, utilizando información completa, verificable y procesada estrictamente dentro del marco legal aplicable. Al cierre de su carta a la opinión pública, agradeció las muestras de confianza recibidas en días recientes, asegurando que las asume con prudencia y pleno apego a la norma.

