Lista de vehículos con restricciones por el Hoy No Circula hoy sábado 18 de julio

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este sábado este 18 de julio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que la calidad de aire no alcanzara niveles que obligaran a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Consultar si tu vehículo puede salir de casa puede salvarte de una multa.

Consultar si te vehículo puede salir de casa este fin de semana puede ahorrarte una sanción económica de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Estas medidas se aplican por ser el tercer sábado del mes, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Estos son los hologramas, placas y automóviles que descansan este sábado 18 de julio, vehículos con holograma 1 y 2, terminación de placas: 1, 3, 5, 7 y 9.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones este sábado?

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Edomex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. La restricción del programa se aplicará en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

Estos son los vehículos que sí pueden circular



Vehículos eléctricos e híbridos

Holograma 0

Holograma 00

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia

Si te interesa consultar qué día no puede salir tu carro durante la semana, aquí te decimos cómo funciona el calendario del Hoy No Circula:



Lunes : engomado amarillo, terminación 5 y 6.

: engomado amarillo, terminación 5 y 6. Martes : engomado rosa, terminación 7 y 8.

: engomado rosa, terminación 7 y 8. Miércoles : engomado rojo, terminación 3 y 4.

: engomado rojo, terminación 3 y 4. Jueves : engomado verde, terminación 1 y 2.

: engomado verde, terminación 1 y 2. Viernes: engomado azul, terminación 9 y 0.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Si tu carro tiene placas foráneas, los conductores deberán cumplir con el reglamento de tránsito de la CDMX, por lo que en caso de cumplir con estas características, también deberán guardarse en casa o circular con un permiso especial.

