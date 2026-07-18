AIR exige que el asesinato del periodista Josué Martínez no quede impune y pide proteger a la prensa

El asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, provocó una fuerte reacción internacional, recientemente la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) condenó el crimen y pidió a las autoridades mexicanas realizar una investigación inmediata, independiente e imparcial que no descarte como principal línea de investigación el ejercicio de su profesión.

La organización, que agrupa a radiodifusores del continente americano, manifestó su preocupación por la violencia que continúa golpeando al periodismo en México y advirtió que la impunidad sigue representando una de las mayores amenazas para la libertad de expresión.

AIR exige esclarecer el crimen y proteger a los periodistas

En un pronunciamiento oficial, la AIR expresó su solidaridad con la familia de Josué Martínez, así como con sus colegas y el gremio periodístico mexicano, tras el homicidio ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla.

La asociación hizo un llamado directo a las autoridades para que la investigación sea exhaustiva y permita identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato. Además, subrayó que el trabajo informativo de la víctima debe ser considerado una de las principales hipótesis durante las indagatorias.

El organismo también reiteró que corresponde al Estado implementar medidas efectivas para prevenir nuevos ataques contra periodistas, fortalecer los mecanismos de protección y combatir la violencia e impunidad que afectan gravemente el ejercicio de la libertad de prensa.

¡Asesinan al periodista Josué Martínez en #Puebla!



El director de un medio local fue acribillado frente a su familia por dos sujetos. La víctima ya había denunciado amenazas del presidente auxiliar local. Asimismo, en #Coahuila, atacaron la casa del reportero Ángel Maldonado… pic.twitter.com/y8rGdS8XG9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Josué Martínez Contreras: El ataque ocurrió frente a su hijo y su madre

Josué Martínez Contreras, de 39 años, fue asesinado a balazos la mañana del jueves en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron al periodista y dispararon en varias ocasiones antes de escapar. El ataque ocurrió a escasos metros de su domicilio y fue presenciado por su hijo de 13 años y su madre.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, mientras que el propio adolescente llamó al 911 para pedir ayuda. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

¿Quién era Josué Martínez? El periodista que también impulsaba causas sociales en Puebla

Además de dirigir la página informativa Noticias Texmelucan, Josué Martínez era conocido en redes sociales como "Josué Mac, El Jaguar", donde difundía información local y daba seguimiento a temas de interés para la comunidad.

Su trayectoria iba más allá del periodismo. También ejercía como maestro y abogado, había concluido recientemente la Licenciatura en Derecho y participaba en actividades comunitarias, organizando jornadas de salud, campañas de vacunación y eventos culturales en San Lucas Atoyatenco y comunidades cercanas.

Asimismo, promovía negocios locales mediante el proyecto Yo Local y en años anteriores participó en actividades políticas dentro del municipio.

El crimen reaviva la preocupación por la violencia contra la prensaEl asesinato generó condenas por parte del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, organizaciones periodísticas y diversos actores políticos, quienes exigieron el esclarecimiento del caso y justicia para la víctima.

La Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores (ASPEC) pidió acelerar las reformas legales para fortalecer la protección de periodistas en Puebla.