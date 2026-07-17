Los destinos de Estados Unidos a los que puedes viajar sin necesidad de tramitar la forma I-94 y solo con tu visa americana

Miles de mexicanos cruzan cada año la frontera hacia Estados Unidos utilizando la visa americana (láser), también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, uno de los errores más comunes es pensar que este documento permite viajar libremente por todo el territorio estadounidense sin realizar ningún trámite adicional.

La realidad es distinta. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece reglas específicas para quienes ingresan por las garitas terrestres, especialmente si el viaje será más allá de la denominada zona fronteriza o si la estancia será prolongada.

Conocer estas restricciones puede evitar contratiempos durante una inspección migratoria e incluso posibles sanciones por incumplir las condiciones de ingreso.

¿Hasta dónde puedes viajar con la visa láser sin tramitar el permiso I-94?

Si entras a Estados Unidos por una garita terrestre con una visa láser, no necesitas obtener el permiso I-94 siempre que cumplas con dos condiciones:



Permanecer en Estados Unidos 30 días o menos.

No salir de la zona fronteriza autorizada.

En el caso de California, el límite es de 25 millas, aproximadamente 40 kilómetros desde la frontera con México. Si tu plan es viajar más lejos o permanecer por más tiempo, será obligatorio solicitar el permiso I-94 al momento de ingresar al país.

Este documento registra oficialmente tu entrada y autoriza un viaje más allá de la franja fronteriza bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Los límites cambian según el estado fronterizo

Aunque muchas personas asocian el límite de 25 millas con toda la frontera, la distancia permitida depende del estado por el que ingreses.

Los límites establecidos son:



California : 25 millas (unos 40 kilómetros).

: 25 millas (unos 40 kilómetros). Texas : 25 millas.

: 25 millas. Nuevo México : 55 millas.

: 55 millas. Arizona: 75 millas.

Si tu destino rebasa esos límites, deberás presentar también tu pasaporte y solicitar el permiso I-94 antes de continuar tu viaje.

¿Qué es exactamente la visa láser?

La visa láser, oficialmente llamada Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, es un documento emitido exclusivamente para ciudadanos mexicanos.

Tiene el tamaño de una tarjeta bancaria e incorpora tecnología de seguridad utilizada por la CBP para verificar la identidad del portador. Además de funcionar como documento para cruces fronterizos terrestres, también es una visa de turista válida para ingresar por vía aérea, siempre que se cumplan las condiciones migratorias correspondientes.

Generalmente tiene una vigencia de 10 años, aunque la permanencia autorizada en cada ingreso dependerá de lo que determine el oficial migratorio al momento de la entrada.

¿Para qué sí sirve la visa láser?

Las autoridades estadounidenses señalan que este documento está destinado a viajes temporales por motivos permitidos, entre ellos:



Turismo.

Compras.

Visitas familiares.

Atención médica.

Actividades de negocios, como asistir a reuniones, conferencias o negociar contratos.

Sin embargo, la visa láser no autoriza trabajar ni estudiar en Estados Unidos. Para esas actividades es necesario tramitar la visa correspondiente.

¿Qué pasa si viajas sin el permiso cuando sí era obligatorio?

La CBP recuerda que toda persona que, por ley, deba portar un permiso I-94 tiene la obligación de conservarlo durante toda su estancia en Estados Unidos y mostrarlo cuando sea requerido por las autoridades migratorias.

Además de las revisiones en los puertos de entrada, la Patrulla Fronteriza realiza inspecciones dentro del territorio estadounidense, donde puede solicitar la documentación migratoria de los viajeros.

Por ello, antes de cruzar la frontera conviene verificar si el itinerario permanecerá dentro de la zona autorizada por la visa láser o si será necesario tramitar el permiso I-94. Realizar este procedimiento desde el inicio puede evitar retrasos, inconvenientes durante una inspección o problemas relacionados con el cumplimiento de las condiciones de ingreso al país.