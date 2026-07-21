¡El senador “fantasma” de Morena! Enrique Inzunza lleva meses sin aparecer, pero su sueldo no falla

Las críticas contra el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, continúan luego de que legisladores de oposición cuestionaran que lleva más de dos meses y medio sin presentarse de manera presencial a sus actividades en el Senado de la República, pese a que mantiene el cobro de su dieta legislativa.

El señalamiento fue realizado por el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, quien acusó al legislador morenista de mantenerse alejado de la actividad pública después de que surgieran señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de autoridades de Estados Unidos.

Torres calificó como una “desfachatez”, “inmoralidad” y un acto de “cinismo” que Inzunza continúe recibiendo su remuneración mientras, según sus señalamientos, no ha acudido al Senado ni ha participado públicamente en las labores para las que fue electo.

Marcelo Torres cuestiona ausencia de Enrique Inzunza en el Senado

A través de un posicionamiento, el legislador panista arremetió contra la situación del senador morenista y afirmó que, tras los señalamientos en su contra, Inzunza “desapareció” de la actividad legislativa presencial.

“Lleva prácticamente tres meses ausente de la actividad legislativa presencial. No da la cara, no sube a tribuna”, expresó Torres durante su crítica.

El diputado aseguró que existe una diferencia entre la ausencia del senador en las labores públicas y la puntualidad con la que, afirmó, recibe su pago como integrante de la Cámara Alta.

De acuerdo con sus declaraciones, Inzunza habría recibido cerca de 30 mil pesos correspondientes a su dieta legislativa mientras permanece sin acudir físicamente a sus actividades parlamentarias.

Las acusaciones de Torres se dan en medio de la polémica generada por los señalamientos que vinculan al senador con una investigación en Estados Unidos, acusaciones que han sido motivo de cuestionamientos políticos por parte de la oposición.

PAN también acusa fallas en estrategia contra el huachicol fiscal

Durante el mismo posicionamiento, Marcelo Torres Cofiño también lanzó críticas contra la estrategia del Gobierno federal para combatir el llamado huachicol fiscal y el robo de combustibles.

El diputado sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la reducción de este delito y los datos reportados por Petróleos Mexicanos (Pemex) ante autoridades regulatorias de Estados Unidos.

Según lo expuesto por el legislador, el Reporte Anual 2025 (Formato 20-F) entregado por Pemex a la Securities and Exchange Commission (SEC) refleja un aumento de 15.3% en el robo de hidrocarburos respecto al año anterior, equivalente a cerca de 19 mil 600 barriles diarios sustraídos ilegalmente.

Torres señaló que estas cifras muestran un panorama distinto al presentado por el Gobierno y afirmó que los datos oficiales enviados al extranjero ponen en duda la efectividad de la estrategia contra este delito.

Oposición acusa contradicciones entre discurso y resultados

El legislador panista sostuvo que, cuando los datos contrastan con el discurso gubernamental, el problema no está en los cuestionamientos de la oposición, sino en la credibilidad de las autoridades.

Asimismo, afirmó que las pérdidas económicas relacionadas con el robo de combustibles alcanzaron aproximadamente 23 mil 491 millones de pesos durante 2025, de acuerdo con la información que mencionó de los reportes de Pemex.