¿Hay cambios en el Hoy No Circula? Estos autos tendrán que quedarse en casa el martes 21 de julio

Si este martes 21 de julio de 2026 planeas conducir por la Ciudad de México o el Estado de México, vale la pena revisar el Hoy No Circula para evitar una multa que puede afectar tu bolsillo.

El programa busca reducir las emisiones contaminantes y aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la capital y en varios municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el martes 21 de julio de 2026?

Este martes deben suspender su circulación los vehículos que tengan:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma 1 y holograma 2.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula opera en 18 municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Si circulas por cualquiera de estas demarcaciones, las restricciones también aplican.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa una multa aproximada de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la infracción y la UMA vigente.

Además del pago de la multa, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo. Así que si no quieres afectar tu quincena, piénsalo dos veces antes de salir en tu auto.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles deben cumplir con la restricción. Entre las principales excepciones se encuentran los vehículos con holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Antes de salir, verifica que tu automóvil realmente esté exento para evitar contratiempos.