IMSS pedirá e.firma para estas personas: así funcionará para los trámites

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo de manera oficial el uso de la e.firma como un certificado digital con el cual se tendrá que contar para los trámites.

Consulta aquí los detalles de cómo funcionará esta forma de identificación que será necesaria y quiénes tendrán que tramitar la e.firma, por si no cuentas con ella, ahora es momento de hacerlo.

¿Qué es la e.firma para los trámites del IMSS?

La Firma Electrónica Avanzada, conocida como e.firma, según un documento del IMSS, es un conjunto de datos o certificado digital que permite identificar a una persona, el cual es expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con la implementación de la e.firma, asegura el IMSS, se permitirá simplificar trámites patronales, fortalecer la seguridad jurídica y tecnológica, así como reducir riesgos del uso indebido del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE).

Luisa Obrador Garrido, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, presentó la propuesta del uso de la e.firma, y su uso fue aprobado por unanimidad.

Estas personas tendrán que tramitar la e.firma para el IMSS

La e.firma será el único certificado digital válido para personas empleadoras, es decir, quienes tienen el carácter de patrón, así como sujetos obligados que realizan movimientos afiliatorios ante el IMSS.

Una vez difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se prevé un periodo de transición de 90 días naturales para que las personas empleadoras y sujetos obligados migren al uso exclusivo de la e.firma.

¿Qué es la e.firma, para qué sirve y cómo sacarla por internet?

¿Para qué servirá la e.firma que te pedirán en el IMSS?

Ahora el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE), será sustituido por la e.firma que emite el SAT. La e.firma, según las autoridades del IMSS, buscará:



Simplificar trámites electrónicos al utilizar un único mecanismo de autenticación reconocido por la Administración Pública Federal



al utilizar un único mecanismo de autenticación reconocido por la Administración Pública Federal Contar con una autenticación más robusta y con plena certeza sobre la identidad de quien realiza los movimientos afiliatorios



Reducir riesgos de suplantación de identidad y de movimientos apócrifos



y de movimientos apócrifos Proteger los derechos de las personas trabajadoras y las finanzas institucionales al disminuir la posibilidad de altas y movimientos afiliatorios no reconocidos por los patrones o sujetos obligados.



¿Cómo tramitar la e.firma? Paso a paso

La e.firma también es un requisito para iniciar sesión en el portal del SAT para hacer declaraciones, revisar el Buzón Tributario y realizar peticiones de saldo a favor.

Si vas a tramitarla por primera vez, primero tendrás que agendar una cita en línea en el sitio https://citas.sat.gob.mx/



Ingresa al apartado "Registrar cita"

Selecciona "Servicios Generales"

Luego elige el apartado "Contribuyente que cuente con RFC" y llena la información requerida

Recuerda que al acudir el día de la cita tendrás que llevar una memoria USB, nueva de preferencia, para que ahí se guarde tu e.firma

