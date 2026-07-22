Morena protege a sus “narcopolíticos” y hunde la confianza de Estados Unidos: PAN

La diputada federal del PAN, Verónica Herrera, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de desconfianza que ya comienza a reflejarse en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). A su juicio, la negativa del gobierno de Morena a actuar contra los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado está generando consecuencias económicas para el país.

Durante un posicionamiento, la legisladora sostuvo que la falta de confianza por parte de Washington podría afectar la llegada de inversiones y la generación de empleos, justo cuando ambos gobiernos mantienen una nueva ronda de conversaciones para revisar el futuro del acuerdo comercial norteamericano.

PAN vincula la revisión del TMEC con la pérdida de confianza de Estados Unidos

Verónica Herrera afirmó que la revisión periódica del TMEC, acordada para los próximos años, no representa un logro para el gobierno mexicano, sino una muestra de que Estados Unidos ya no tiene la misma confianza en las autoridades federales.

Además señaló que esa incertidumbre podría traducirse en decisiones empresariales que afecten directamente a México, al considerar que las compañías buscan establecerse en países con mayor certidumbre jurídica y política.

Como ejemplo, mencionó el anuncio del traslado de una inversión de Toyota hacia San Antonio, Texas, operación que, según dijo, representa alrededor de 3 mil 600 millones de dólares y que también implicaría la pérdida de fuentes de trabajo para los mexicanos.

"Esto va a tener repercusiones sumamente drásticas", advirtió la legisladora, al insistir en que el costo de la falta de confianza terminará recayendo sobre la economía nacional.

La diputada de @AccionNacional, Verónica Herrera aseguró que la negativa del gobierno de #Morena a entregar a sus narco políticos ha influido de manera negativa en las negociaciones del acuerdo trilateral de comercio para América del Norte.



Dijo que se ha producido una enorme… pic.twitter.com/0310UIQHsP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Asegura que proteger a "narcopolíticos" perjudica la inversión y el empleo

La diputada del PAN sostuvo que las decisiones del gobierno federal están frenando el crecimiento económico del país, pues, en su opinión, priorizan la protección de quienes calificó como "narcopolíticos" por encima de las condiciones necesarias para atraer capital extranjero.

Según Herrera, esa postura no solo complica la relación con Estados Unidos, sino que también genera incertidumbre para las empresas interesadas en invertir en México, lo que podría derivar en menos oportunidades laborales y un menor dinamismo económico.

Sus declaraciones se producen mientras representantes de México y Estados Unidos celebran una nueva ronda de negociaciones bilaterales sobre el futuro del TMEC, luego de que la administración del presidente Donald Trump iniciara el proceso de revisión del tratado comercial.