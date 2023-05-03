El río Mississippi se desborda y deja casas y carreteras bajo el agua

El río Mississippi se desbordó debido al deshielo de las tormentas de nieve que azotaron a Estados Unidos durante el invierno pasado, lo que ocasionó que el nivel del agua aumentará considerablemente.

El desbordamiento del río Mississippi dejó casas y avenidas cercanas bajo el agua. Un drone logró captar el estado en que se encuentran las zonas afectadas. En las imágenes se pudo ver que varias zonas se encuentran inundadas por varios centímetros.

Autoridades del estado pronostican que tardará un tiempo considerable para que el nivel del agua del río Mississippi llegue a su normalidad.

Río Mississippi comienza a disminuir su nivel de agua

El nivel del agua comenzó a disminuir en algunas zonas inundadas, por lo que las personas ya comenzaron a limpiar, sin embargo, son más los lugares que aún permanecen bajo el agua, por lo que varias carreteras están cerradas.