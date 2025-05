¿Venezuela y México se parecen? Las farsas electorales y control político indican que sí

La frase “La farsa de la votación judicial nos pone al nivel de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba” resuena como una alerta política que muchos se niegan a ignorar. En un contexto donde el descrédito hacia los procesos electorales se expande, crecen las comparaciones entre lo que sucede en Venezuela y lo que comienza a vislumbrarse en México, dos naciones marcadas por realidades distintas, pero cada vez más mencionadas en la misma oración.

Y es que todo apunta a la consolidación de gobiernos que legitiman su poder a través de elecciones predecibles, donde la victoria está garantizada antes de que se abran las urnas. Como se expresa en el texto, “naciones con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quiénes van a ganar: chavistas, castristas y orteguistas”. La inquietud se enfoca ahora en territorio mexicano, donde “los tambores dictatoriales retumban desde hace más de un lustro”.

Las similitudes entre México y Venezuela: propaganda, manipulación y discurso populista

En Venezuela, las “mañaneras del pueblo” no son exclusivas del Palacio Nacional. Diosdado Cabello, figura clave del chavismo, replicó recientemente una amenaza directa hacia ciudadanos extranjeros: “Al búlgaro y al argentino, cómo están sus teléfonos... ah, perdón, y un español también... y un español... este... si vienen pa acá a conspirar, los vamos a agarrar... sépanlo.”

Este tipo de declaraciones no sólo evocan la persecución ideológica. También ilustran cómo la propaganda oficialista se convierte en arma para fortalecer el control del poder. Lo mismo ocurre con los discursos paternalistas de figuras como Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano: “Es por ustedes... es por los abuelos y las abuelas... Yo estoy aquí porque ustedes me importan, porque mis abuelos me importan...”

Estos mensajes, revestidos de sensibilidad social, replican en México una fórmula similar: populismo emocional, retórica del pueblo, uso sistemático de recursos públicos para promover una narrativa de “proximidad con la gente”.

¿México rumbo a un modelo venezolano?

La crítica no es gratuita. Quienes ven paralelismos con el modelo venezolano advierten sobre un proceso de alienación política y social, donde el aparato estatal utiliza herramientas institucionales —como elecciones, programas sociales o cadenas informativas diarias— para fortalecer el control político.

La detención arbitraria de opositores, como el caso reciente de Juan Pablo Guanipa en Venezuela, recuerda los métodos autoritarios usados para frenar cualquier voz disidente. Así lo afirmó Diosdado Cabello:

“Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido… se burlaba, se creía intocable, invisible… pero para los organismos de seguridad del estado venezolano, han demostrado… que aquí no hay nadie invisible.”

Antes de su captura, el mismo Guanipa había advertido: “Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro…”

Estos testimonios, lejos de quedar en el plano internacional, resuenan en un México donde ya hay ciudadanos que expresan desconfianza total hacia las elecciones: “No tengo información de quién son los candidatos… no los conozco… no sé, en realidad no sé…”

Entre farsas electorales y regímenes en expansión

Los procesos electorales escenificados, donde la democracia se convierte en un acto simbólico sin fondo real, son el sello de muchos gobiernos autoritarios. Desde La Habana hasta Caracas, y ahora, como algunos temen, en Ciudad de México, se fortalece una narrativa común: control informativo, eliminación progresiva de la oposición, uso del Estado como maquinaria electoral.

La crítica no se limita a la comparación. Denuncia también la influencia ideológica y estratégica que gobiernos como el mexicano pueden absorber de estos regímenes. Como se menciona en el texto original:

“Por todos estos regímenes de los que el gobierno mexicano ha resultado con mención honorífica… por ser su mejor alumno.”