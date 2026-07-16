Capturan a servidor público acusado de secuestro calificado en Colón, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), cumplimentó una orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de Jorge Iván “N”. Al detenido se le investiga por su probable intervención en los delitos de secuestro calificado y robo calificado.

El arresto se logró en una acción coordinada donde participaron el Gabinete de Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. Los trabajos de investigación y análisis de inteligencia permitieron localizar al presunto responsable y cumplimentar el mandato judicial en la capital del país.

🚨 EN SINERGIA FEDERAL SE CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CIUDAD DE MÉXICO CONTRA PROBABLE COAUTOR DE SECUESTRO CALIFICADO OCURRIDO EN COLÓN, QUERÉTARO



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El modus operandi: Simularon un operativo para secuestrar

Los hechos que motivaron la orden judicial ocurrieron en el municipio de Colón, Querétaro. De acuerdo con las carpetas de investigación vigentes de la institución ministerial, el caso reviste una gravedad particular debido al perfil del detenido y la forma en que se ejecutó el crimen:



Al momento en que se perpetraron los ilícitos, Jorge Iván “N” presuntamente se desempeñaba de forma activa como servidor público del fuero federal.

presuntamente se desempeñaba de forma activa como servidor público del fuero federal. El imputado actuó en complicidad con otras personas para diseñar y ejecutar una estrategia delictiva basada en el engaño.

Los involucrados realizaron un operativo simulado en calles del municipio de Colón, utilizando dicha fachada para privar de la libertad a la víctima.

en calles del municipio de Colón, utilizando dicha fachada para privar de la libertad a la víctima. Además del secuestro calificado, la estructura delictiva aprovechó las circunstancias para cometer un robo calificado

Tras ejecutarse la captura en la capital, las corporaciones policiacas le informaron a Jorge Iván “N” sus derechos constitucionales. De manera posterior, se iniciaron de forma expedita los trámites logísticos para su traslado al estado de Querétaro.

El presunto implicado será puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Tolimán, autoridad ante la cual se reanudará la audiencia correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra y definir su situación jurídica.

