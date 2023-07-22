¿Quieres vivir en el extranjero? Estos países venden su nacionalidad

El pasaporte dorado podría ser el sueño de millones de personas, pues con éste podrían tener la nacionalidad que deseen; y aunque puede ser fácil conseguirlo, no es para todos, ya que tiene un alto costo, porque se trata de países que venden su nacionalidad.

Comprar la ciudadanía es un trámite legal en algunos países ya que son sus propios gobiernos quienes ponen a la venta el famoso Pasaporte Dorado, que su nombre oficial es visa por inversión.

La venta de nacionalidades se convirtió en un negocio que mueve millones de dólares al año, ya que un pasaporte dorado puede costar hasta 2.6 millones de dólares, aunque depende del país que lo venda.

La visa por inversión otorga todos los beneficios y privilegios de los ciudadanos del país, para conseguirla el interesado debe realizar aportes monetarios directos, como la compra de deuda del gobierno, inversiones en sectores específicos y establecimientos de negocios. Los montos van de los 100 mil dólares hasta los 2.5 millones, más cargos.

¿Qué países venden su nacionalidad?

República Dominicana

Este país ofrece el pasaporte dorado por una inversión de 100 mil dólares más impuestos, que podrían ser de unos 300 millones.

Antigua y Barbuda

Para ser residente aquí, una de las colonias de Reino Unido, es necesario pagar 250 mil dólares, otro requisito es haber vivido allí 5 años.

Granada

El gobierno de Granada vende su nacionalidad en 250 mil dólares, aunque aquí no es necesario haber vivido.

Turquía

Recientemente este país se volvió popular por su pasaporte dorado, el cual tiene un costo de 250 mil dólares, aquí tampoco te solicita vivir en el país para poder comprar la ciudadanía.

Canadá

Es uno de los países que más solicitudes tiene es Canadá, el cual vende su nacionalidad en 800 mil dólares por una ciudadanía de tres años; otro requisito es haber vivido mínimo dos años ahí.

¿Se puede tener doble nacionalidad mexicana?

Desde 1998, México permite que sus ciudadanos tengan dos nacionalidades, por lo que los mexicanos pueden comprar la nacionalidad que deseen sin el riesgo de perder la suya de nacimiento.

¿Cuáles son las nacionalidades más fáciles de obtener?

Prácticamente cualquier nacionalidad es fácil de conseguir con el pasaporte dorado, ya que lo que se necesita es mucho dinero, por ello es que no cualquiera la puede obtener. La más barata es Dominicana.