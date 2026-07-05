Entre escombros y caminos rotos: la historia del joven que movilizó la ayuda tras terremotos en Venezuela

Tras los terremotos que devastaron varios estados de Venezuela, entre ellos La Guaira, las historias de solidaridad comenzaron a surgir entre los escombros. Una de ellas es la del influencer Alsoutro, un joven motociclista que, después de poner a salvo a su familia, convirtió su vehículo en una pieza clave para trasladar medicinas, voluntarios y rescatistas.

Motociclista crea red de ayuda tras los terremotos en Venezuela

Lo que comenzó como un viaje desesperado para encontrar a su familia terminó convirtiéndose en una misión para ayudar a decenas de personas afectadas por los terremotos que sacudieron varios estados de Venezuela, entre ellos La Guaira.

El joven motociclista, transformó su vehículo en una herramienta esencial para trasladar personas, medicinas y voluntarios en medio de una emergencia marcada por carreteras destruidas y comunidades incomunicadas.

Desde Caracas, emprendió el camino hacia La Guaira tras el sismo del pasado 24 de junio, sin imaginar la magnitud de la devastación que encontraría. Al llegar a la zona, el panorama lo impactó.

"Vi todo el lugar donde yo me crie, que fue Playa Grande, lo vi absolutamente destruido. La palabra para resumir todo esto es caos; era un caos absoluto", relató.

Mientras avanzaba por las vialidades dañadas comenzó a observar humo, viviendas colapsadas y barrios enteros afectados.

"Empecé a ver humo, destrucción, casas caídas, todo el urbanismo afectado. Cuando llegué a una localidad que se llama La Lucha vi, sobre la acera, un cuerpo cubierto con una manta azul", recordó.

Su primera prioridad fue asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Sin embargo, una vez que logró resguardarla, decidió regresar a las calles para ayudar a otros.

Junto con un amigo recorrió gran parte de La Guaira hasta llegar a Macuto para conseguir medicamentos destinados a dos personas adultas mayores que los necesitaban con urgencia.

Fue entonces cuando comprendió que su motocicleta podía convertirse en una herramienta indispensable para atender la emergencia.

"Poco a poco se me fueron conectando algunas ideas. No había que pensarlo mucho. Tener una moto en esta situación es una herramienta indispensable, primordial", explicó

A partir de ese momento, utilizó tanto su motocicleta como sus redes sociales para coordinar una red de apoyo entre ciudadanos, donantes, rescatistas y personal médico.

Su objetivo fue conectar los distintos centros de acopio y facilitar el traslado de personas e insumos en una ciudad donde muchas rutas permanecían bloqueadas.

"Estoy transportando personas que están reuniendo información de todos los centros de acopio para crear una red y hacer que los centros de acopio estén unidos", señaló.

Red de ayuda para las personas afectadas por terremotos

Durante una de sus jornadas de apoyo, trasladó a un hombre que operaba maquinaria para remover escombros y que, al mismo tiempo, buscaba a sus propios familiares desaparecidos.

Según narró, ese rescatista logró sacar con vida a siete personas atrapadas entre los restos de las construcciones.

Aunque reconoce que no puede resolver por sí solo la crisis, asegura que su propósito ha sido convertirse en un soporte para quienes enfrentan la emergencia.

La historia de este joven refleja cómo, en medio del desastre provocado por los terremotos en Venezuela, la solidaridad de los propios ciudadanos ha sido fundamental para mantener la comunicación, movilizar ayuda y brindar esperanza a las comunidades afectadas.