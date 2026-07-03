Confirmado: Mexicanos podrán entrar a Canadá sin visa en julio 2026 si cumplen este requisito clave

¡Atención, mexicanos! Dede hace un tiempo es necesario traminar una especie de visa si quieres entrar a Canadá, este requisito es indispensable y se tiene que tramitar con tiempo para evitar sorpresas, pero ¿sabías que algunos pueden etrar en julio 2026 sin este documento?

¿Quiénes podrán viajar a Canadá sin necesidad de visa?

El gobierno de Canadá anunció un cambio en sus requisitos de ingreso que beneficia a los ciudadanos de Indonesia y Malasia, quienes dejarán de necesitar una visa para visitar el país bajo determinadas condiciones.

Desde el 26 de mayo de 2026, los viajeros que cumplan con los requisitos establecidos podrán ingresar o hacer escala en Canadá por vía aérea utilizando únicamente una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un permiso que simplifica el proceso de entrada, reduce costos y evita el trámite tradicional de la visa.

No obstante, este beneficio no será automático para todos. Las autoridades canadienses señalaron que los solicitantes deberán demostrar que obtuvieron una visa canadiense en algún momento de los últimos diez años o, en su defecto, contar con una visa de no inmigrante vigente emitida por Estados Unidos. Solo quienes cumplan con alguno de estos requisitos podrán acceder al esquema de la eTA.

¿Qué mexicanos no necesitan tramitar una visa para viajar a Canadá?

Aunque la mayoría de los ciudadanos mexicanos deben obtener una visa para ingresar a Canadá, existen algunas excepciones previstas por las autoridades migratorias.

Están exentos de este trámite los mexicanos que cuenten con una visa estadounidense de no inmigrante (NIV) y cumplan con los requisitos para viajar por vía aérea mediante una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

También pueden ingresar sin solicitar una visa quienes tengan un permiso de trabajo o de estudios canadiense vigente, así como los integrantes de la tripulación de aerolíneas o embarcaciones comerciales y los diplomáticos o funcionarios gubernamentales que viajen en el ejercicio de sus funciones.

En los casos en que sí sea necesario tramitar una visa de visitante, el documento suele otorgarse con entradas múltiples y puede tener una vigencia de hasta 10 años, aunque el periodo autorizado para permanecer en Canadá dependerá de lo que determinen las autoridades migratorias al momento del ingreso al país.

¿Cómo solicitar una visa canadiense?

Si no formas parte de los grupos exentos, deberás iniciar el trámite de una visa de visitante. El proceso se realiza principalmente en línea y requiere presentar documentación que permita acreditar tu identidad, solvencia económica y el motivo de tu viaje.

Entre los documentos básicos se encuentran un pasaporte vigente, fotografías con las especificaciones establecidas por el gobierno canadiense y comprobantes que demuestren que cuentas con recursos suficientes para cubrir tu estancia.

En caso de viajar por invitación, también deberás presentar una carta de la persona que te recibirá en Canadá. Asimismo, es recomendable contar con un seguro médico o de viaje que cubra cualquier eventualidad durante tu visita.

Una vez reunida la documentación, el siguiente paso es ingresar al portal del IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada), donde primero deberás obtener un código para crear una cuenta. Desde esa plataforma podrás completar el formulario correspondiente, cargar los documentos solicitados y continuar con el proceso de solicitud.

Después será necesario cubrir la tarifa del trámite. El costo de la visa de visitante es de 100 dólares canadienses, aunque el monto puede actualizarse de acuerdo con las disposiciones del gobierno de Canadá.

Finalmente, deberás agendar una cita para proporcionar tus datos biométricos y, cuando sea requerido, acudir a la entrevista correspondiente. Las autoridades canadienses señalan que el tiempo de procesamiento suele rondar entre cuatro y seis semanas, aunque el plazo puede variar según la carga de trabajo y las características de cada solicitud.

