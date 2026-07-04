Descubren una ciudad perdida en el desierto de Egipto cerca de Alejandría

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció este sábado 4 de julio el hallazgo de una ciudad residencial de la era bizantina notablemente conservada en el oasis de Dajla, en el desierto occidental, junto con un complejo de 18 tumbas antiguas en el sitio arqueológico de Marina el-Alamein, cerca de Alejandría.

Las excavaciones, lideradas por misiones arqueológicas del gobierno egipcio durante los últimos meses, sacaron a la luz barrios enteros del siglo IV con calles, iglesias y plazas públicas, así como restos humanos sepultados con piezas de oro en la boca. Con estos históricos descubrimientos, las autoridades de El Cairo buscan potenciar de forma orgánica el sector turístico del país, el cual representa su principal fuente de divisas junto al Canal de Suez.

Egypt unveils remarkably preserved Byzantine city and ancient Greco-Roman tombs https://t.co/5a8GVcjpR1 pic.twitter.com/YrVNF7JF9L — Greek City Times (@greekcitytimes) July 4, 2026

¿Qué encontraron en esta ciudad?

El primer gran hallazgo en la provincia de Nuevo Valle revela cómo era la vida cotidiana y la economía local cuando Egipto formaba parte del Imperio Bizantino. Las excavaciones dejaron al descubierto un entramado urbano organizado de norte a sur y cortado por calles de este a oeste que daban forma a plazas públicas.

Al frente del asentamiento destaca una iglesia basílica de mediados del siglo IV que vigilaba las avenidas principales, custodiada en los extremos de la ciudad por dos torres de vigilancia diseñadas para la defensa. Entre las viviendas desenterradas está la casa de Tisous, identificado como un diácono de la iglesia; los arqueólogos descubrieron que esta estructura funcionaba como una "casa-iglesia" privada antes de que se construyera la basílica principal. En el interior de los hogares se encontraron hornos de pan, cocinas, herramientas de molienda de piedra, monedas de bronce con los rostros de los emperadores bizantinos y piezas de oro que datan del reinado del emperador romano Constancio II (337-361 d.C.). Además, se recuperaron unos 200 fragmentos de cerámica (ostraca) que servían como papel de la época, detallando transacciones comerciales y cartas personales.

Encontraron lenguas de oro en las tumbas

A unos 100 kilómetros al oeste de Alejandría, la segunda misión arqueológica descubrió 18 tumbas antiguas (11 talladas en la roca a ocho metros de profundidad y siete construidas con piedra caliza en la superficie), hasta ahora ya son 48 las sepulturas recuperadas en este antiguo puerto grecorromano conocido en su época como Leukaspis.

A los muertos les colocaban láminas de oro en la boca porque creían que el metal precioso les permitía comunicarse y convencer a los dioses cuando llegaran al más allá. La jefa de la misión, Eman Abdel-Khaliq, confirmó que todos los huesos y los utensilios recuperados, como lámparas, platos y vasijas, ya están siendo analizados por científicos.

Estos descubrimientos llegan en un gran momento para el país: solo en los primeros cuatro meses del año llegaron 6.1 millones de turistas, superando los 5.7 millones que visitaron en el mismo periodo del año pasado y muestra que la industria turística se está recuperando tras la pandemia.