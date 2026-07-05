La razón geográfica por la que Inglaterra usa una bandera diferente a la del Reino Unido en el Mundial 2026 y en los Juegos Olímpicos no

Si en el Mundial 2026 te confundió ver a la Selección de Inglaterra con una bandera blanca con rojo en lugar de la tradicional tricolor que se acostumbra en los Juegos Olímpicos, en Azteca Noticias te explicamos la razón.

La bandera que se usa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la de la Cruz de San Jorge (blanca con una cruz roja). En los Juegos Olímpicos, bajo la Union Jack, se utiliza la bandera tricolor del Reino Unido.

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La razón detrás de esta diferencia es la geografía. Inglaterra no es un país independiente, sino una de las cuatro naciones que —junto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte— integran el Estado soberano llamado Reino Unido. Dependiendo del deporte y de quién haya inventado las reglas del torneo, estos territorios compiten por separado o como un solo gigante.

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El motivo por el que en el Mundial 2026 vemos a Inglaterra, Escocia o Gales competir con sus propias banderas y uniformes es meramente histórica. Los británicos inventaron el fútbol moderno y crearon las primeras asociaciones de este deporte en el siglo diecinueve, mucho antes de que existiera la FIFA.

Cuando el organismo mundial nació en 1904, no le quedó más remedio que aceptar a los cuatro inventores del juego como miembros independientes. En los Juegos Olímpicos, la historia es completamente al revés: el Comité Olímpico Internacional (COI) solo reconoce a Estados soberanos con un asiento en la ONU. Por eso, en las Olimpiadas las fronteras internas se borran y todos compiten juntos bajo el nombre de "Team GB" (Equipo de la Gran Bretaña) y la bandera del Reino Unido.

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Tres datos curiosos sobre las banderas británicas

La Union Jack es un Frankenstein de tres banderas: El diseño del Reino Unido no nació de la nada. Es la superposición de la cruz roja de San Jorge (Inglaterra) , la cruz en aspa blanca sobre fondo azul de San Andrés (Escocia) y la cruz en aspa roja de San Patricio (que representaba a toda Irlanda ).



El diseño del no nació de la nada. Es la superposición de la cruz roja de , la cruz en aspa blanca sobre fondo azul de y la cruz en aspa roja de (que representaba a toda ). Gales fue completamente ignorado: Si buscas bien en la bandera del Reino Unido , notarás que no hay ni rastro del famoso dragón galés ni de sus colores verde y blanco. Esto se debe a que cuando se diseñó la primera versión de la Union Jack en 1606, Gales ya había sido anexado y era considerado legalmente parte del Reino de Inglaterra.



Si buscas bien en la bandera del , notarás que no hay ni rastro del famoso dragón galés ni de sus colores verde y blanco. Esto se debe a que cuando se diseñó la primera versión de la Union Jack en 1606, Gales ya había sido anexado y era considerado legalmente parte del El drama del fútbol olímpico: Como la FIFA los reconoce separados pero el COI juntos, armar una selección de fútbol británica para los Juegos Olímpicos es un dolor de cabeza político. Escocia, Gales e Irlanda del Norte casi siempre se niegan a prestar a sus jugadores para formar un equipo del "Reino Unido", temiendo que la FIFA piense que quieren unirse para siempre y les quite su valioso privilegio de competir por separado en los Mundiales.

La bandera pirata que salvó a Inglaterra

La Cruz de San Jorge no siempre fue el símbolo de orgullo futbolero que vemos hoy en las gradas. En el siglo doce, los barcos ingleses comenzaron a usar la bandera blanca con la cruz roja para camuflarse en el mar Mediterráneo. En esa época, ese diseño pertenecía a la poderosa República de Génova, cuyas flotas dominaban el comercio marítimo. Al pagarle un tributo anual al dux genovés, los marineros de Inglaterra ganaron el derecho de izar la cruz roja en sus mástiles, quedando protegidos de los ataques piratas que no se atrevían a meterse con los barcos de Génova. Con el tiempo, el símbolo pegó tanto que terminó convirtiéndose en la bandera nacional de Inglaterra.