¿Quién es Halley? La perrita mexicana que localizó a Hernán bajo los escombros en Venezuela

Los catastróficos terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio mantienen trabajando a los equipos de rescatistas, entre los que se encuentra la perrita mexicana Halley, quien durante duras jornadas busca sobrevivientes.

Aunque la cifra de personas que perdieron la vida aumenta con el pasar de las horas, entre toda la tragedia surgió un rayo de esperanza con el rescate de Hernán Gil de 43 años.

Hernán estuvo atrapado más de 180 horas bajo toneladas de concreto en el Centro Comercial Galerías Playa Grande, en la Guaira, zona más devastada por los terremotos, pero la unión de grupos de rescatistas de varios países del mundo logró su rescate.

Halley, la perrita mexicana que localizó a Hernán bajo los escombros en Venezuela

El rescate de Hernán Gil implicó el trabajo de la Cruz Roja Mexicana junto a Bomberos de Chile, Cruz Roja Costarricense, Protección Civil de Venezuela y El Salvador.

Entre todos los héroes que salvaron a Hernán Gil se encuentra Halley, una perrita mexicana de 5 años de edad y con 4 de servicio en el Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, especializada en labores de búsqueda tras catástrofes como los terremotos de Venezuela.

Familias venezolanas mantienen la esperanza y suplican que continúe la búsqueda de 39 personas atrapadas en un edificio derrumbado, aunque escáneres especializados indican que ya no hay señales de vida.



Vía: @Galicia_Edgar pic.twitter.com/hlWBDDtRgN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

Halley entró a la escena, junto a su binomio Gonzalo Granados, y marcó el punto desde donde se iniciaron las labores de remoción de toneladas de escombros.

Perritos mexicanos trabajan en labores de rescate en Venezuela

Halley no es la única heroína canina mexicana que viajó hasta Venezuela para apoyar en las labores de rescate de las personas que se mantienen bajo los escombros.

Orly, Balam y Kenai también fueron enviados al país de Sudamérica gracias a su arduo entrenamiento en el equipo especial de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana.

Aumenta cifra de muertos y heridos en Venezuela

Autoridades de Venezuela informaron el aumento de la cifra de muertos y heridos tras los terremotos del 24 de junio.

Fue la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien en su conferencia de prensa del jueves 2 de julio reveló que ya son dos mil 595 personas que perdieron la vida y 12 mil 400 heridos.