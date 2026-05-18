¿Por cuáles colonias pasa? El trayecto completo de la Ruta 27 hasta la zona hotelera de Cancún con 67 km de recorrido

Miles de personas que diariamente viajan hacia la Zona Hotelera de Cancún ya comenzaron a seguir de cerca las pruebas de la nueva Ruta 27 del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI); el proyecto busca conectar colonias, avenidas y zonas habitacionales con el Puente Nichupté y reducir hasta 50 minutos los tiempos de traslado.

Las primeras pruebas arrancaron este lunes desde temprana hora y forman parte de una etapa piloto que se extenderá durante cuatro semanas; las autoridades prevén que la nueva ruta beneficie a más de 159 mil habitantes distribuidos en más de 170 colonias de Cancún, principalmente en zonas alejadas de la Zona Hotelera.

Cuál es el trayecto de la nueva Ruta 27 en Cancún?

La nueva Ruta 27 operará mediante dos modalidades: "Kilómetro 0" y "Puente Nichupté"; ambas permitirán llegar a la Zona Hotelera utilizando diferentes accesos dependiendo del punto de salida de los usuarios.

La ruta "Kilómetro 0" tendrá un recorrido total de 67 kilómetros entre ida y vuelta; además, recorrerá distintas zonas urbanas y avenidas principales para conectar colonias populares con áreas turísticas y de empleo.

Por su parte, la modalidad "Puente Nichupté" recorrerá aproximadamente 65 kilómetros y permitirá utilizar el nuevo puente vehicular para reducir tiempos de traslado hacia hoteles, centros de trabajo y puntos turísticos de Cancún.

Las autoridades detallaron que el sistema tendrá cobertura en 173 colonias y conectará más de 60 mil viviendas, escuelas y unidades económicas distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

¿Cuánto dura el recorrido de la Ruta 27 de Quintana Roo?

Uno de los principales cambios para los usuarios será la reducción en tiempos de traslado; de acuerdo con las pruebas realizadas por el IMOVEQROO, el nuevo sistema podría ahorrar entre 20 y 50 minutos diarios dependiendo de la hora y el trayecto utilizado.

La frecuencia de paso estimada será de entre 11 y 12 minutos; además, las unidades contarán con GPS, cámaras conectadas al C5, aire acondicionado, internet, puertos USB y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Durante las primeras dos semanas las pruebas se realizarán sin pasajeros; posteriormente comenzarán recorridos abiertos al público para medir tiempos reales de operación en distintas horas del día.

Alternativas para llegar a la Zona Hotelera de Cancún

Actualmente, muchos trabajadores y estudiantes utilizan rutas tradicionales que suelen saturarse en horarios pico; por ello, el nuevo sistema MOBI busca ofrecer una alternativa más rápida y ordenada para llegar a la Zona Hotelera.

Las nuevas unidades también incluyen racks para bicicletas, piso bajo, señalética braille y espacios preferentes para adultos mayores; además, el sistema contempla implementar pago electrónico una vez concluida la fase piloto.

Las autoridades destacaron que los nuevos autobuses Euro VI permitirán disminuir emisiones contaminantes y mejorar la movilidad diaria en Cancún, especialmente en trayectos largos hacia la zona turística.