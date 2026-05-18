¡Sacan los pupitres a la calle! Alumnos de la Normal de Chiapas bloquean las calles por malas condiciones para estudiar y desvío de recursos

Con algunos pupitres, decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Chiapas bloquearon el acceso a la Calzada del Sumidero para exigir mejores condiciones en su institución; dicen no tener ni siquiera baños dignos.

Desde muy temprano, los alumnos han provocado caos vial en la Calzada del Sumideros, pidiéndole a las autoridades prestar atención a sus demandas.

Acusan desvío de recurso por parte de directivos de la Escuela Normal de Chiapas

Además de la mala infraestructura, los alumnos denuncian desvíos de recursos por parte de algunos directivos de la Escuela Normal de Chiapas; teme que tomen represalias por decir la verdad.

Según los estudiantes, el desvío de recursos es una práctica común en la institución, pues tanto los directivos anteriores como actuales, han participado en estos actos.

Por el momento, la Escuela Normal se encuentra completamente cerrada, así como el acceso a la Calzada del Sumidero; lo único que piden es dejar de ser ignorados y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Estudiantes de la Normal de Chiapas exigen condiciones dignas; temen represalias

Los manifestantes son estudiantes de la Escuela Normal de Chiapas, quienes se pararan para convertirse en maestras y maestros de educación básica, por lo que temen a posibles represalias por parte de autoridades de la institución.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no les ha brindando la atención necesaria a sus peticiones, por lo que continuarán exigiendo respuestas claras a sus peticiones.

Alumnas y alumnos de la Normal aseguran que no pueden estudiar de forma correcta debido a todas las precariedades y fallas que tiene la institución.

Hasta el momento, la Secretaria de Educación no ha dado una respuesta sobre este tema, por lo que se desconoce la postura de las autoridades, así como su posible intención por resolver las peticiones de las y los alumnos.

Por otro lado, autoridades de la Escuela Normal de Chiapas se han mantenido en total silencia ante las exigencias de las y los estudiantes, por lo que también se desconoce la postura de la institución.