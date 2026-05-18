“Ahí vienen, vámonos": Balacera desata pánico en Charapan, Michoacán; suspenden comercios y escuelas

Ciudadanos de Charapan, Michoacán, reportaron una balacera y autos quemados en calles del municipio poco antes del medió día de este lunes 18 de mayo.

Unos momentos después, autoridades confirmaron los hechos, declarando que se trató de un intercambio de disparos en un crucero carretero estratégico de la entidad, lo que prendió las alarmas de emergencia en la comunidad.

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Reportan enfrentamientos y vehículos incendiados en la comunidad de Carapan, de acuerdo con medios locales de Michoacán 🚔🔥



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¿En qué punto de Charapan fue la balacera?

Los reportes iniciales señalan que las detonaciones de armas de fuego de grueso calibre se concentraron a la altura de la desviación hacia la comunidad de San Antonio Tierras Blancas.

Este punto geográfico funciona como un límite natural entre los municipios de Los Reyes y Charapan, y conecta con rutas hacia localidades como Patamban, Sicuicho y Pamatácuaro, lo que provocó que el eco del enfrentamiento se extendiera por toda la región de la Meseta Purépecha.

Incendian camioneta en gasolinera de Michoacán

Además del sonido de los disparos, los automovilistas que transitaban por la zona reportaron columnas de humo denso. En las inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la salida que conduce a Pamatácuaro, se confirmó que al menos una camioneta tipo doble rodado fue abandonada e incendiada en medio del asfalto.

Varios medios locales reportaron que estas acciones formaron parte de bloqueos improvisados por los involucrados.

Suspenden clases en Charapan, Michoacán, por balacera

La cercanía del tiroteo desató el miedo en la cabecera municipal de Charapan. Los directivos de los planteles educativos activaron los protocolos de resguardo y ordenaron la suspensión inmediata de las actividades escolares.

Padres de familia tuvieron que trasladarse hacia las escuelas para recoger a sus hijos y reguardarse dentro de sus domicilios debido a la advertencia.

Paralizan actividades agrícolas y comercios en Charapan

Las cuadrillas de trabajadores encargadas del corte de aguacate decidieron detener las faenas y retirarse de las huertas ante el peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado.

De igual forma, los locatarios del centro comercial cerraron las puertas al público, mientras que las líneas de transporte público suspendieron todas sus corridas hacia Los Reyes para proteger a pasajeros y choferes.

Siguen los enfrentamientos armados y Bloqueos con vehículos incendiados en Carapan, Michoacán, lo que provocó despliegue de fuerzas estatales y federales en la Meseta Purépecha. pic.twitter.com/NIPxXzMx0c — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) May 18, 2026

¿Hay heridos tras balacera en Charapan?

Las corporaciones policiales y de protección civil no han emitido un balance oficial sobre personas heridas o fallecidas en el lugar de los hechos.

Por el momento, se reporta la presencia de autoridades municipales, estatales y federales en la zona para reforzar la seguridad.