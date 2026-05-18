Granizada y fuertes lluvias en Coacalco dejan daños en tianguis e inundaciones en López Portillo

La lluvia no perdonó a nadie, y es que este domingo 17 de mayo, una intensa granizada sorprendió a habitantes de Coacalco y zonas limítrofes con Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

La tormenta provocó daños en un tianguis instalado en la avenida Las Dalias, además de severos encharcamientos e inundaciones en importantes vialidades como la Vía José López Portillo.

El temporal de lluvias tomó desprevenidos a comerciantes, conductores y peatones, quienes solo pudieron refugiarse de la tromba mientras veían a sus negocios ser destruidos por el granizo.

Esta tarde se registró una fuerte #granizada en el municipio de #Coacalco, cubriendo calles y avenidas.



Afortunadamente no se reportan afectaciones en viviendas.



Vía @danielderosastv pic.twitter.com/UJcOWsMYVZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2026

Granizada en Coacalco afecta puestos de tianguis en avenida Las Dalias

Uno de los puntos más afectados fue el tianguis ubicado sobre la avenida Las Dalias, en la zona centro de Coacalco, donde alrededor de medio centenar de puestos semifijos resultaron dañados por el peso del granizo y la intensidad de la lluvia.

Las lonas de varios negocios se vinieron abajo debido a la acumulación de hielo y agua, mientras que las ráfagas de viento terminaron por desgarrar toda la estructura.

GRANIZADA Y FUERTES VIENTOS SORPRENDEN A COACALCO Y ECATEPEC ESTE DOMINGO



Una fuerte lluvia acompañada de granizo y ráfagas de viento se registró la tarde de este domingo en los municipios de Coacalco y Ecatepec, Estado de México, generando afectaciones en vialidades y… pic.twitter.com/H6DXvRy8GW — 24 Morelos (@24_morelos) May 17, 2026

De acuerdo con comerciantes de la zona, varios productos quedaron empapados o inutilizables, principalmente ropa, alimentos y artículos diversos que se encontraban exhibidos al momento de la tormenta.

Calles de Coacalco quedaron cubiertas de hielo en Edomex

La granizada dejó imágenes poco comunes en diversas calles de Coacalco y Ecatepec. El hielo cubrió el pavimento, banquetas y vehículos estacionados, pintando de blanco varias zonas del municipio.

Automóviles quedaron parcialmente cubiertos por el granizo acumulado sobre cofres, toldos y parabrisas, mientras vecinos grabaron la caída de hielo a través de videos y fotografías difundidas en redes sociales.

Además de los daños en comercios, la acumulación de granizo provocó complicaciones para peatones y automovilistas debido al pavimento resbaloso y la reducción de visibilidad durante varios minutos.

Así la fuerte lluvia con granizo y vientos está tarde en el municipio de Coacalco en el Estado de México. @lopezdoriga @LuisCardenasMx @LupitaJuarezH @trafico889 pic.twitter.com/JPQBRReZ3l — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) May 17, 2026

La tormenta también ocasionó severos encharcamientos sobre la Vía José López Portillo, principalmente a la altura de Plaza Coacalco, donde automovilistas reportaron tránsito lento y una laguna para poder pasar.

Pronostican más lluvias y posible caída de granizo en Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias continuarán en el Valle de México durante los próximos días. Para este lunes y martes se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

También se esperan temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados en la CDMX, así como vientos de hasta 45 kilómetros por hora en algunas regiones del Valle de México.

