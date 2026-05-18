Paro indefinido de la CNTE: Estados que suspenderán clases a partir de junio

A días del megabloqueo de transportistas de la ANTAC en la Ciudad de México (CDMX), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó estallar un paro nacional el próximo 1 de junio.

En la huelga nacional, se prevé que el magisterio realice marchas, bloqueos y paros escalonados en diferentes puntos del país y de la misma capital con la finalidad de que sus demandas sean atendidas, entre ellas el rechazo al aumento salarial del 9 %.

¿En qué estados no habrá clases por el bloqueo y paro nacional de la CNTE?

Las secciones sindicales que integran a la Coordinadora anunciaron que la huelga estallará el próximo lunes 1 de junio, es decir, 10 días antes de que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México es uno de los 3 países sede.

Aunque la protesta iniciará en el Ángel de la Independencia, donde la CNTE partirá hacia Zócalo capitalino para iniciar con las actividades de la agenda, se prevé que las manifestaciones se concentren en otros estados.

Con esta huelga nacional, miles de alumnos suspenderán clases antes de que termine oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, a pesar de que el mismo magisterio se pronunció en contra de la modificación al calendario de la SEP.

Los estados más afectados son:



Oaxaca (Sección 22)

Chiapas (Sección 7)

Michoacán (Sección 18)

Guerrero (Sección 14)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

Valle de México (Sección 9)

Por su parte, la Sección 22 arrancará el paro indefinido el 25 de mayo, una semana antes para partir a la Ciudad de México (CDMX), antes de que otras secciones se sumen el 1 de junio.

Ruta de la megamarcha de la CNTE en CDMX

El paro nacional dará inicio el 1 de junio con la concentración en el Ángel de la Independencia a partir de las 9:00 de la mañana

Entre las vialidades afectadas estará:



Paseo de la Reforma: En ambos sentidos, desde el Circuito Interior hasta la Avenida Juárez.

Avenida Juárez: En su totalidad, conectando Reforma con el Eje Central.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo,

Avenida Madero.

Pero las afectaciones viales no quedarían ahí, ya que, una vez que se instale el megaplantón, si logran llegar al Zócalo, se prevén cierres en:



Plaza de la Constitución

Avenida 20 de Noviembre

José María Pino Suárez

5 de febrero

Transportistas ANTAC anuncia megabloqueo en CDMX este miércoles 20 mayo

Pero el bloqueo de la CNTE no es el único que colapsará la CDMX, ya que este miércoles 20 de mayo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció una megamarcha.

La cual partirá del Ángel de la Independencia con rumbo al Senado o a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la ruta está por definirse.

La movilización iniciará a las 9:00 de la mañana y se prevé que sea una de las más numerosas, con la participación de agricultores, madres buscadoras y diversas organizaciones civiles.