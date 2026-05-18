“El lugar aún se encontraba humeando": Colectivos hallan horno y 16 fosas clandestinas en Lagos de Moreno, Jalisco

Madres buscadoras de Jalisco y de Sonora dieron a conocer este domingo 17 de mayo el hallazgo de un predio acondicionado como centro de adiestramiento, exterminio clandestino y fosas en Lagos de Moreno, Jalisco.

El colectivo de búsqueda publicó las imágenes en sus redes sociales, exponiendo que el sitio presentaba humo, lo que significaría que se acababa de usar.

El humo delató el crematorio en Lagos de Moreno

El hallazgo se concretó en un terreno despoblado ubicado entre las comunidades de Plan de los Rodríguez y Rancho Tampico.

Al ingresar al rancho, las mujeres se encontraron con el horno improvisado y parte de los depósitos todavía se encontraban despidiendo humo. Este indicio confirmó que los responsables habían prendido fuego a los cuerpos apenas unas horas antes de que arribaran las buscadoras.

Descubren 16 fosas con restos calcinados

Además del horno principal, las activistas civiles exploraron los alrededores del terreno y detectaron alteraciones en la superficie del suelo.

Tras meter las varillas de rastreo, lograron contabilizar al menos 16 fosas clandestinas que resguardaban una cantidad indeterminada de osamentas y fragmentos humanos quemados.

La fragmentación de los huesos por la acción directa del fuego ha impedido establecer a cuántas personas corresponden los restos.

"Me duelen las formas": Ceci Flores en el sitio

La fundadora del colectivo sonorense, Ceci Flores, viajó a la zona para acompañar la brigada de las madres jaliscienses y describió el ambiente como indescriptible por el nivel de horror.

A través de sus plataformas digitales, la activista manifestó tener sentimientos encontrados tras la jornada, señalando que, aunque le genera tranquilidad saber que muchas personas podrán regresar con sus familias, le lastiman las formas en las que cada uno vuelve a casa.

Exigen peritajes dignos en Jalisco

Mediante un comunicado conjunto, las agrupaciones de búsqueda exigieron a los tres órdenes de gobierno un procesamiento exhaustivo y respetuoso del predio, evitando que los restos sean amontonados sin el cuidado científico necesario.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco notificó que su personal ministerial y los peritos forenses ya se encuentran procesando la escena para recolectar las muestras e iniciar las carpetas de investigación correspondientes.