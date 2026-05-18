Violencia en Matamoros, Tamaulipas: Sujetos atacan a policías federales y asesinan a uno; hay dos detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó este lunes 18 de mayo que detuvo a dos sujetos relacionados en una agresión realizada contra policías federales en Matamoros, Tamaulipas.

Los agresores dispararon contra los agentes luego de haber chocado con el automóvil donde se transportaban.

#Tamaulipas | Agentes del Servicio de Protección Federal fueron atacados en Matamoros.



Resultado en 1 oficial muerto y 1 herido.



Autoridades detuvieron a 2 responsables y decomisaron armas y un vehículo. pic.twitter.com/DihjII05VY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2026

Policías sufrieron accidente vial con los agresores

Los hechos ocurrieron cuando los integrantes del Servicio de Protección Federal terminaban su jornada laboral. Mientras se desplazaban por la ciudad, una camioneta particular los impactó de forma violenta.

En lugar de detenerse para llegar a un arreglo, el conductor aceleró para darse a la fuga.

Los policías iniciaron una persecución para obligarlo a detenerse, sin imaginar que los tripulantes del vehículo reaccionarían abriendo fuego contra ellos en plena vía pública.

Policías fueron emboscados dos veces

Durante la persecución, una segunda camioneta con más hombres armados se sumó al trayecto y les cerró el paso a los policías federales. Los atacantes dispararon de forma coordinada desde ambos vehículos.

Al verse superados en número y en una situación de riesgo extremo, los uniformados sacaron sus armas de cargo y repelieron la agresión, desatando una balacera.

Policía falleció tras la agresión de civiles armados en Matamoros

Uno de los elementos federales recibió múltiples impactos y perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir auxilio.

Su compañero sobrevivió al ataque, pero resultó herido por un proyectil en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en Matamoros, donde los médicos reportan que se encuentra bajo observación especializada.

Una célula criminal emboscó, en Matamoros, Tamaulipas, a integrantes del Servicio de Protección Federal.



Los agentes terminaban un servicio de protección cuando una camioneta los impactó y se dio a la fuga, por lo que los federales los persiguieron... los delincuentes… pic.twitter.com/z7bNXNL0N2 — VM Ornelas (@vicmanolete) May 17, 2026

Detienen a dos sospechosos por agresión a policías en Matamoros, Tamaulipas

Tras el reporte del ataque, las distintas corporaciones de seguridad en Tamaulipas activaron un operativo de búsqueda por los sectores aledaños con el objetivo de dar con los responsables.

La movilización logró interceptar a uno de los vehículos involucrados. Los agentes detuvieron a dos hombres, a quienes les aseguraron cuatro armas de fuego de grueso calibre con las que presuntamente cometieron el crimen, además del automóvil en el que pretendían ocultarse.

Fiscalía Federal inicia investigaciones contra agresores

La SSPC lamentó la pérdida del oficial en cumplimiento de su deber y aseguró que ya se brinda acompañamiento legal y económico a su familia.

Los dos detenidos y el armamento decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público.