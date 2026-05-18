De fuertes a muy fuertes: Estados de México más afectados por las lluvias esta tercer semana de mayo

El clima en estados de México está en una fase de contrastes extremos entre lluvias y calor. A partir de este martes 19 de mayo, una combinación de fenómenos meteorológicos que incluye una línea seca (aire caliente) en el norte, canales de baja presión (que forma nubes y provoxa lluvia) y la corriente en chorro subtropical (combinación de aire cálido y frío que deriva en diluvio) provocará un aumento significativo en el potencial de tormentas.

Los habitantes de varias entidades deberán estar atentos a los pronósticos, pues las precipitaciones vendrán acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

Calor intenso y lluvias fuertes



La onda de calor seguirá en México mientras lluvias fuertes y tormentas eléctricas complicarán el #clima en #CDMX y #Edomex este lunes 18 de mayo.https://t.co/bGU9e4oAWw pic.twitter.com/mF9iXDM3cI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2026

Estados donde habrá lluvias

Para este martes 19 de mayo, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Los acumulados de agua podrían alcanzar los 150 milímetros en las zonas más afectadas, lo que eleva de forma inmediata el riesgo de inundaciones y el aumento en los niveles de ríos y arroyos locales.

Alerta por vientos fuertes en estados de México

Las autoridades advierten que las rachas de viento en el norte del territorio nacional podrían alcanzar los 70 km/h, lo que generará tolvaneras en Sonora y Chihuahua.

Además, existe la probabilidad de que se formen torbellinos en la zona norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, una situación que suele provocar la caída de ramas, árboles delgados y espectaculares en las carreteras.

Estados de México donde habrá aguaceros hasta el jueves 21 de mayo

Tras una breve tregua el miércoles, el jueves 21 de mayo la intensidad de las tormentas volverá a subir. El pronóstico señala que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas volverán a registrar lluvias puntuales intensas.

En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes, por lo que las tardes de esta tercera semana de mayo estarán marcadas por el caos vial provocado por el agua.

🌦️ De acuerdo con @conagua_clima, este 18 de mayo continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, manteniéndose la onda de calor en regiones de Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla,… pic.twitter.com/sSRkuumBP4 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 18, 2026

¿En dónde va a hacer mucho calor?

A pesar de las nubes y las lluvias en el norte, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en el resto de la República. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C.

Mientras estos estados se sofocan por la tarde, las zonas serranas de Durango y Chihuahua registrarán heladas de hasta -5 °C durante las madrugadas.

Riesgos por inundaciones durante estas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional enfatizó que las lluvias previstas para estos tres días tienen la fuerza suficiente para generar deslaves en zonas montañosas e inundaciones en las partes bajas de los municipios afectados.

Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informada a través de las unidades locales de Protección Civil para evitar tragedias.