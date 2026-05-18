Sin rastro de ellos: detienen a 22 personas por la desaparición de turistas mexiquenses en Mazatlán

Han pasado más de tres meses desde la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México (Edomex) que viajaron a Mazatlán, Sinaloa, para pasar unas vacaciones familiares.

A más de 100 días de que fueron “levantados” por un grupo armado, el Gabinete de Seguridad informó que 22 personas relacionadas con el caso fueron detenidas, donde 9 habrían tenido participación directa en el secuestro.

¿Qué pasó con los turistas desaparecidos en Mazatlán?

Las víctimas fueron identificadas como Óscar García, Omar Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino, integrantes de una familia mexiquense que viajó al puerto sinaloense durante el puente vacacional del 2 de febrero.

Según las investigaciones, el grupo viajó con destino a Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su madre, así como para disfrutar de unos días de descanso.

La noche del 3 de febrero decidieron rentar vehículos tipo RZR, conocidos popularmente como cuatrimotos, para recorrer distintas zonas turísticas del puerto, pero a partir de ahí se perdió la comunicación con ellos.

Horas después de su desaparición, las autoridades localizaron los vehículos abandonados en la zona de Cerritos. Horas más tarde, fueron encontradas la esposa de Óscar García y la hija de ambos, de apenas 9 años de edad.

Pero de los jóvenes no se volvió a saber nada, prolongando una tortura para la familia que hasta el día de hoy no tiene respuestas claras.

Detienen a 22 personas por desaparición de familia del Edomex

Las autoridades federales informaron que, como parte de las investigaciones, se ejecutaron siete cateos en distintos puntos de Sinaloa, lo que derivó en la captura de 22 personas.

De acuerdo con el comunicado, nueve de los detenidos estarían directamente involucrados en la desaparición de los turistas del Edomex.

Además, durante los operativos fueron aseguradas 20 armas de fuego, más de 3 mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ han realizado acciones… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Continúa la búsqueda de los turistas desaparecidos en Mazatlán

A más de 100 días, la familia continúa buscando respuestas sobre el paradero de:



Omar Ramírez Sabino, de 30 años

Javier Ramírez Sabino, de 25 años

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años

Óscar García (cuñado de los hermanos), de 30 años.

En diversas ocasiones, la familia ha realizado marchas para pedir que las autoridades agilicen la búsqueda, asegurando que no se van a detener para encontrar a los jóvenes, quienes solo fueron a Sinaloa a disfrutar el feriado.