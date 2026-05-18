¿Descuido o provocación? Senador Saúl Monreal se viraliza por video con simbología nazi

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, se convirtió en el centro de una intensa ola de críticas en redes sociales tras la publicación de un video en sus cuentas oficiales que desató indignación inmediata. En la grabación, el legislador zacatecano aparece conviviendo de cerca con los integrantes de una banda de rock; sin embargo, el detalle que encendió las alarmas fue que el bajista portaba una playera con una esvástica nazi completamente visible.

La difusión del clip desde los canales institucionales del político no tardó en viralizarse, provocando el rechazo de usuarios y activistas que cuestionaron la falta de filtros, la normalización de discursos de odio y el uso de simbología totalitaria en el entorno de un representante del Congreso de la Unión.

Indignación en redes sociales por apología al nazismo

La aparición de la esvástica, el símbolo central del régimen de Adolf Hitler responsable del Holocausto, en un contenido promovido por un senador de la República generó un fuerte debate sobre los límites de la atención pública. Mientras que algunos internautas calificaron el hecho como un grave descuido de su equipo de comunicación, otros señalaron que este tipo de descuidos son inaceptables para un funcionario de su nivel.

Otra polémica más en Morena



El senador Saúl Monreal aparece "cantando" con una banda de rock.



El bajista llevaba una playera con una esvástica nazi 👇 pic.twitter.com/IlCGxJ0JtU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 18, 2026

Hasta el momento de esta publicación, el senador Saúl Monreal no ha emitido ninguna postura oficial, aclaración o disculpa pública respecto al polémico video, ni ha detallado el contexto de la reunión con la agrupación musical. En las plataformas digitales, las exigencias para que el material sea retirado y se ofrezca una explicación formal continúan en aumento.

Cabe recordar que Saúl Monreal ha confirmado en distintas ocasiones sus intenciones para competir por la gubernatura de Zacatecas, un territorio clave donde el apellido Monreal mantiene un peso histórico.

Hasta el momento de esta publicación, Saúl Monreal no ha emitido ninguna aclaración, disculpa pública o justificación sobre el contenido.