¡Qué no te tome por sorpresa! Mapa de las calles afectadas por megamarcha CNTE en CDMX; fecha, horarios y alternativas viales

Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una nueva megamarcha en calles de la Ciudad de México en las próximas semanas, afectando las principales vialidades de la capital del país, pero ¿cuándo será y cuales serán las calles afectadas en CDMX?

Los agremiados exigen la abrogación de la Reforma Educativa, así como un sistema de seguridad solidarios sin UMAS ni AFORES.

¿Cuándo será la megamarcha de la CNTE en CDMX?

La megamarcha de maestro CNTE en la CDMX se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio 2026 , por lo que las clases podrían verse afectadas en algunas regiones del país.

Esta manifestación es solo el inicio de la huelga nacional, por lo que podrían registrarse bloqueos carreteros o paros escalonados.

¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE este 1 de junio 2026?

¡Toma precauciones! La marcha de la CNTE en la Ciudad de México iniciará alrededor de las 9:00 horas de este lunes. Los profesores podrían reunirse minutos antes de la hora acordada, por lo que el caos vial podría empezar más temprano.

Mapa de las calles afectadas y cierres viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX

La megamarcha de maestros de la CNTE este 1 de junio 2026 comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en la explanada del Zócalo CDMX, pero ¿cuáles serán las calles afectadas este lunes?

Te compartimos la ruta de la megamarcha CNTE en CDMX:



Paseo de la Reforma en ambos sentidos.

en ambos sentidos. Avenida Juárez .

. Eje Central Lázaro Cárdenas ; corte de circulación por completo.

; corte de circulación por completo. Calle 5 de Mayo .

. Todo el circuito de la Plaza de la Constitución.

Se espera que los maestros avancen por Paseo de la Reforma, pasando por la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ahuehuete y la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Al llegar al Zócalo capitalino, los agremiados podrían afectar la circulación en Av. 20 de Noviembre, José María Pino Suárez y 5 de Febrero.

Alternativas viales por megamarcha de maestros en calles de CDMX

¡Evita el caos vial! Si trabajas o estudias en la Ciudad de México, específicamente cerca de las zonas afectadas por la megamarcha de maestro CNTE, te compartimos las siguientes alternativas viales:

Alternativas viales hacia el Norte y Sur de CDMX:



Circuito Interior.

Eje 1 Oriente: Av. Trabajo/Circunvalación.

Av. Congreso de la Unión.

Alternativas viales rumbo al Oriente y Poniente de CDMX:

