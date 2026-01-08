“El Viceroy”, hermano de “El Señor de los Cielos” volverá a la corte en abril tras librar la pena de muerte

El proceso judicial contra Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy" , dio un nuevo paso este jueves 8 de enero de 2026 en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde se celebró una audiencia de seguimiento y se confirmó que el exlíder del Cártel de Juárez volverá a comparecer el 28 de abril.

Durante la diligencia, que fue breve y de carácter intermedio, el tribunal dejó constancia de que el caso se encuentra en una etapa activa de negociaciones entre la defensa del narcotraficante y la fiscalía de Estados Unidos , con miras a un posible acuerdo de culpabilidad.

El avance ocurre después de que Carrillo Fuentes, de 63 años, libró la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, un escenario que suele quedar descartado cuando existen compromisos diplomáticos derivados de entregas de prisioneros desde México.

¿Por qué la audiencia del 28 de abril será clave para el caso de "El Viceroy"?

La próxima comparecencia ante la jueza Joan M. Azrack servirá para revisar el estado de las negociaciones entre ambas partes y determinar si existen condiciones para cerrar un acuerdo que evite un juicio completo en Estados Unidos.

Para ello, la corte también analizará si existe algún posible conflicto de interés en la representación legal de Carrillo Fuentes , actualmente a cargo del abogado Rubén Oliva, quien ha defendido previamente a otros integrantes de organizaciones criminales mexicanas .

La audiencia originalmente estaba programada para este mes, pero fue reprogramada por el cambio de defensa.

Fiscales de #EstadosUnidos solicitaron que se aplace la próxima audiencia en el proceso contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes , alias El Viceroy, hermano de Amado Carrillo, el extinto “Señor de Los Cielos”.



El capo del Cártel de #Juárez fue entregado en febrero… pic.twitter.com/BU5KNtmGsM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Los cargos que enfrenta "El Viceroy" en Estados Unidos

Carrillo Fuentes enfrenta cuatro acusaciones federales:



Crimen organizado

Tráfico de cocaína

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego

De acuerdo con la acusación presentada por el jurado, el exlíder criminal habría encabezado durante años una estructura dedicada al tráfico de toneladas de cocaína colombiana, trasladada por vía aérea desde Centro y Sudamérica hacia México y posteriormente a ciudades de Estados Unidos, utilizando el corredor de Ciudad Juárez–El Paso.

¿Cómo fue la entrega de "El Viceroy" a Estados Unidos?

El narcotraficante fue entregado a Estados Unidos en febrero de 2025, como parte de un traslado conjunto de más de 20 presos mexicanos que enfrentaban cargos criminales en cortes federales estadounidenses.

Su llegada a Nueva York se dio después de un prolongado litigio en México, donde había sido condenado a 28 años de prisión por delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y acopio de armas.

El liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de Amado Carrillo

Vicente Carrillo Fuentes asumió el control del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor de los Cielos", ocurrida a finales de los 90.

Bajo su mando, la organización criminal mantuvo alianzas con proveedores sudamericanos y consolidó una de las rutas de narcotráfico más importantes hacia Estados Unidos.

A pesar de tener un "perfil bajo" fue capturado

Durante años, Carrillo Fuentes fue descrito por autoridades como un capo de perfil discreto, que evitaba la exposición pública y modificaba constantemente su apariencia para evadir a las fuerzas de seguridad.

Finalmente, fue detenido en 2014 en Torreón, Coahuila, tras meses de seguimiento, lo que marcó el inicio de un proceso judicial que hoy lo mantiene frente a tribunales estadounidenses.