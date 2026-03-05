“Sabré dónde vives": La amenaza del “Z-42" a un guardia de EU; terminó transferido

A poco más de un año de su extradición, Omar Treviño Morales, alias "Z-42", exlíder de la organización criminal conocida como "Los Zetas" y el "Cártel del Noreste" (CDN), vuelve a ser el centro de la atención judicial tras revelarse detalles de un incidente de seguridad en una prisión federal.

De acuerdo con una respuesta compartida por la Corte de Distrito de Columbia, al cual Azteca Noticias tuvo acceso, Treviño Morales lanzó amenazas directas contra un oficial estadounidense, alardeando de su capacidad para operar desde el encierro.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2025, mientras el capo se encontraba recluido en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria (ADC), en Virginia. Según el reporte oficial, Treviño Morales increpó a un guardia en español, utilizando un tono intimidatorio que alertó de inmediato a los servicios de inteligencia penitenciaria.

"Sé mucha información": La amenaza de Omar Treviño

El expediente detalla que el "Z-42" le dijo al oficial que "le gustaban los perros Dóberman" y afirmó tener acceso a una red de información capaz de localizar cualquier dirección residencial. "Sabré dónde vives" y "Denme un mes y lo sabré todo sobre usted", fueron algunas de las frases que quedaron registradas en el informe de la ADC.

Para respaldar su amenaza, el exlíder de Los Zetas recordó su posición jerárquica dentro del narcotráfico internacional, asegurando que llegó a comandar a 3 mil personas en México y que sabía perfectamente cómo "moverse" para obtener lo que deseaba.

Ante este despliegue de violencia psicológica, las autoridades determinaron que Treviño Morales no podía ser albergado de forma segura en una instalación local, lo que provocó su traslado inmediato.

La Fiscalía de EU rechaza el cambio de prisión de Omar Treviño “El Z-42"; argumenta que amenazó a guardia estadounidense en español

Traslado del "Z-42", exlíder de "Los Zetas", a FCI Lewisburg

Como consecuencia de este comportamiento, el 18 de noviembre de 2025, el Servicio de Alguaciles (USMS) transfirió al "Z-42" a la Institución Correccional Federal (FCI) Lewisburg, en Pensilvania, una prisión con mayor capacidad administrativa para manejar reos de alto perfil bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs).

La defensa de Treviño Morales ha intentado revertir este traslado mediante una moción para obligar su detención local, argumentando que la distancia con sus abogados en Washington y Baltimore viola su Sexta Enmienda (derecho a una defensa efectiva). Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se opone firmemente a su regreso a Virginia, citando que:



Seguridad institucional: Las amenazas previas demuestran que el acusado representa un riesgo real para el personal de centros menos restrictivos.

Acceso a la defensa: En FCI Lewisburg, Treviño Morales ha recibido cerca de 30 visitas (virtuales y presenciales) de su equipo legal desde mediados de noviembre.

Capacidad técnica: La instalación cuenta con sistemas de videoconferencia y mamparas de seguridad que permiten la revisión de pruebas sin comprometer la integridad de los guardias.

Omar Treviño y su perfil de terror internacional para EU

Extraditado el 27 de febrero de 2025, Omar Treviño Morales enfrenta cargos por encabezar una empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El expediente recuerda que, junto a su hermano Miguel Treviño Morales ("Z-40"), dirigió una de las etapas más sanguinarias del cartel, marcada por la violencia contra civiles, políticos y fuerzas del orden en ambos lados de la frontera.

Este reciente incidente refuerza la postura de los fiscales federales sobre la peligrosidad del "Z-42", quien, incluso bajo custodia y con restricciones severas, intenta proyectar el poder que alguna vez ejerció en territorio mexicano para intimidar al sistema judicial de Estados Unidos.