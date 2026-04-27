Golpazo al CJNG: Capturan a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, brazo derecho de “El Mencho”

En un operativo fundamental contra el narcotráfico en México, se confirmó un nuevo golpe clave a la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la captura en Nayarit de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero”, identificado como el brazo derecho y posible sucesor natural de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a través de sus redes sociales reconoció la valentía de los elementos de la Marina involucrados en la operación. "El Jardinero" no solo era un objetivo prioritario para México, sino también para el gobierno de Estados Unidos, donde cuenta con una orden de extradición vigente.

Operativo en Nayarit contra "El Jardinero" del CJNG

El operativo fue ejecutado íntegramente por las Fuerzas Especiales de la SEMAR, quienes localizaron al líder criminal en una zona estratégica de Nayarit. Flores Silva, de 45 años, había logrado evadir la justicia en múltiples ocasiones, la más reciente en noviembre de 2023 durante un despliegue en Zapopan.

Conocido también como "Audi", "El Bravo 2" o "El Comandante", este sujeto era el encargado de coordinar la seguridad del círculo más cercano de "El Mencho" y administraba las plazas clave en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

¿Quién es Audias Silva Flores "El Jardinero"?

Dentro de la estructura del CJNG, "El Jardinero" desempeñaba funciones críticas que lo posicionaban como un líder operativo de la organización y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, motivo por el que fue considerado como uno posible sucesor en la cima del cártel tras el asesinato de "El Mencho".

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares debido a su sofisticada red logística:



Producción masiva: Supervisaba laboratorios clandestinos de metanfetamina en el occidente de México.

Supervisaba laboratorios clandestinos de metanfetamina en el occidente de México. Flota aérea y terrestre: Operaba aeronaves y pistas clandestinas para el trasiego de cocaína desde Centroamérica.

Operaba aeronaves y pistas clandestinas para el trasiego de cocaína desde Centroamérica. Rutas internacionales: Coordinaba el envío de narcóticos a estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

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"El Jardinero" y su historial manchado de sangre

El expediente del "Jardinero" incluye uno de los episodios más oscuros en la historia de la seguridad en Jalisco: la masacre de 15 policías de la Fuerza Única ocurrida en 2015 en San Sebastián del Oeste. Aunque fue detenido en 2016 por estos hechos, fue liberado inexplicablemente un año después, lo que le permitió escalar hasta la cima de la organización criminal.

Por si fuera poco, está señalado como presunto autor intelectual del ataque con coche bomba ocurrido el pasado 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán, en un atentado dirigido contra una policía comunitaria que dejó al menos 5 personas muertas.

Además de su perfil violento, investigaciones recientes lo vinculan como una pieza clave en las supuestas negociaciones de tregua o colaboración con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, en medio de la guerra interna contra "La Mayiza".

Tras su captura en Nayarit, Audias Flores Silva fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.