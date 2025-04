Oposición exige suspender elección judicial tras posibles narcocandidatos

Senadores de oposición urgieron a dar un golpe de timón y evitar que la próxima elección del primero de junio lleve candidatos del narco al poder judicial.

En entrevista, senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano dijeron que es muy grave que haya jueces ministros o magistrados que pudieran ligas con el crimen organizado.

“Se habla de 15, 20 (candidatos), no sé, pero pueden ser muchos más que no hayan dado la cara para defender frontalmente a los narcotraficantes pero que sí tengan algún tipo de relación o financiamiento, contacto. Y ese es uno de los graves riesgos; nosotros posicionamos en contra de esta reforma al poder judicial y fue uno de los riesgos que se advirtieron. Ahora ya emergen. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es que las autoridades electorales redoblen sus esfuerzos, sus filtros y vean cómo garantizar que estas personas identificadas no participen, porque a fin de cuentas el riesgo es gravísimo”, coincidió el senador priista Rolando Zapata.

Morena está haciendo pedazos al Poder Judicial.

Ya admitieron lo que denunciamos: tienen candidatos a jueces que protegen narcos.

PAN exige cancelación de elección judicial

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, pidió cancelar la elección de jueces propuesta por Morena, argumentando que no existen garantías para evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso.

Anaya cuestionó la legitimidad de elegir jueces mediante comités y tómbolas, señalando que solo Bolivia ha implementado un sistema similar, con resultados negativos.

“Abrir este proceso facilita que los narcotraficantes postulen a sus candidatos, como ya ocurre”, dijo, refiriéndose a casos concretos como el abogado del Z40, un conocido líder del narco, postulado como juez penal.

¿Crimen organizado podría financiar campaña del Poder Judicial?

Advirtió que el crimen organizado podría financiar campañas para controlar al Poder Judicial, especialmente en juzgados penales clave. Por ello, urgió a Morena a dar marcha atrás a la reforma y consideró insuficiente presentar denuncias aisladas. “La única solución real es cancelar la reforma judicial”, concluyó el panista.

“Es muestra de que un proceso inédito que ha sido muy apresurado y que tuvo una gran cantidad de cuestionamientos. Seguramente tendrá que revisarse como procedimiento pero en este momento, faltando un mes, lo que procede es que ante la duda se esclarezca y se tomen medidas”, concluyó la senadora emecista Amalia García.